طن الدقيق يسجل 14 ألف جنيه وهذه أسعار القمح المستورد بالأسواق

أسعار القمح المستورد والدقيق في الأسواق، سجلت أسعار القمح والدقيق المستورد استقرارًا ملحوظًا في الأسواق.

أسعار القمح المستورد والدقيق في الأسواق، فيتو

فيتو تستعرض أسعار القمح والدقيق في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أحدث أسعار القمح المستورد، سعر طن الدقيق، في الأسواق، وذلك خلال السطور الآتية:

أسعار القمح المستورد والدقيق في الأسواق، فيتو

تباين أسعار القمح المستورد في الأسواق

البداية مع سعر القمح المستورد في الأسواق، حيث سجل سعر قمح روسي 11.5% بسعر 11550 جنيهًا للطن، سعر قمح روسي 12.5% نحو 11650 جنيهًا للطن، قمح أوكراني 11.5% نحو 11450 جنيه للطن.

أسعار القمح المستورد والدقيق في الأسواق، فيتو

سعر الدقيق في الأسواق

وفيما يخص أسعار الدقيق في الأسواق، بلغ سعر دقيق مستخرج 24 نحو 13700 جنيه للطن، دقيق مستخرج 27 نحو 14 ألف جنيه للطن.