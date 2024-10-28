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اقتصاد

انخفاض سعر القمح المستورد واستقرار الدقيق في الأسواق

أسعار القمح المستورد
أسعار القمح المستورد والدقيق في الأسواق، فيتو

أسعار القمح المستورد والدقيق في الأسواق، سجلت سعر القمح المستورد انخفاضًا يقدر بـ 100 جنيه في الطن، مقابل استقرار سعر طن الدقيق المستورد في الأسواق.

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أسعار القمح المستورد والدقيق في الأسواق، فيتو

فيتو تستعرض أسعار القمح والدقيق في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أحدث أسعار القمح المستورد، سعر طن الدقيق، في الأسواق، وذلك خلال السطور الآتية:

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أسعار القمح المستورد والدقيق في الأسواق، فيتو

أسعار القمح المستورد في الأسواق

البداية مع  سعر القمح المستورد في الأسواق، التي جاءت أسعاره كالآتي:

  • بلغ سعر قمح أوكراني 11.5% نحو 12200 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق.
  • سجل سعر قمح روسي 11.5% بسعر 12300 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق.
  • بلغ سعر قمح روسي 12.5% نحو 12500 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق.
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أسعار القمح المستورد والدقيق في الأسواق، فيتو

سعر الدقيق في الأسواق

وفيما يخص أسعار الدقيق في الأسواق، فجاءت كالآتي:

  • بلغ سعر دقيق مستخرج 24 نحو 15700 جنيه للطن.
  • سجل سعر دقيق مستخرج 27 نحو 15900 جنيه للطن.
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ضبط أطنان من الدقيق المدعم قبل بيعه بالسوق السوداء في بني سويف

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أسعار القمح المستورد في الأسواق، وارتفاع طن الدقيق 800 جنيه

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