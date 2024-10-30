الأربعاء 30 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الإسماعيلية: إعداد دليل استرشادي لأصحاب المحال التجارية للتعريف بالاشتراطات الصحية

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

وجَّه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بإعداد نموذج أو دليل استرشادي لأصحاب السلاسل التجارية أو المحال التجارية؛ لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين واتباع الاشتراطات الصحية والبيئية للمنشأة.  

محافظ الإسماعيلية يستقبل وكيل وزارة التربية والتعليم الجديد (صور)

تسبب إزعاج، غلق 13 ورشة حرفية بحي أول مدينة الإسماعيلية (صور)

محافظ الإسماعيلية يعقد اجتماعا 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة محافظ الإسماعيلية اليوم الأربعاء، بمكتبه بديوان عام محافظة الإسماعيلية، وبحضور العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، الدكتور علي حطب مدير عام المكتب الفني، الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، الدكتورة رشا فرحان مدير مكتب المتابعة لمحافظ الإسماعيلية، مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، مدير فرع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة والجهات المعنية بالاجتماع.  

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

الهدف من عقد الاجتماع 

وخلال الاجتماع، صرح محافظ الإسماعيلية أن هدفنا الأساسي الارتقاء بمستوى النظافة والحفاظ على صحة المواطن الإسماعيلي.

 

ومن منطلق ذلك جاءت فكرة إصدار نموذج استرشادي لأصحاب المحال التجارية أو المطاعم أو المصانع لتوضيح المفاهيم الأساسية بشكل مبسط لرفع الوعي الصحي لاتباع الاشتراطات الصحية والبيئية للمنشأة لتقديم منتج آمن للمواطن ورفع التقييم أو تصنيف المنشأة الصحي.  

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

إعداد دليل استرشادي 

ويتم إعداد هذا الدليل الاسترشادي من قِبَل مديريات التموين والصحة والطب البيطري وفرع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة ولجنة من المتخصصين لصياغة بشكل مبسط.  

 

وأكد محافظ الإسماعيلية أن هذه التجربة سيتم تطبيقها على مجموعة من المحال التجارية والمنشآت والمصانع الغذائية بشكل مبدئي من؛ أجل تعميمها وتطبيقها على مستوى المحافظة بشكل كامل.  

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

نشر التوعية لدى المواطنين 

وأشار محافظ الإسماعيلية إلى أنه ليس الهدف زيادة القوانين أو معاقبة التجار أو تشديد الرقابة وزيادة المحاضر ولكن هدفنا الأساسي التجار والمواطن البسيط كلًا على حد سواء.  

 

وخلال الاجتماع تم التأكيد على تكثيف الحملات الرقابية اليومية المُشَكَّلة من جميع الأجهزة الرقابية من مديرية التموين والصحة والطب البيطري وفرع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة من أجل إحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومنع احتكار السلع الغذائية. 

 

وأوضح رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، أنه سيتم عقد اجتماع مع أصحاب السلاسل التجارية والمحال العامة من أجل التعريف بأهمية تطبيق الاشتراطات الصحية والبيئية السليمة لتقديم منتج آمن بجودة متميزة؛ من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظ الإسماعيلية نموذج استرشادي الصحة البيئة التجار الاشتراطات الصحية والبيئية

مواد متعلقة

محافظ الإسماعيلية يستقبل وكيل وزارة التربية والتعليم الجديد (صور)

تسبب إزعاج، غلق 13 ورشة حرفية بحي أول مدينة الإسماعيلية (صور)

رئيس جامعة القناة يشارك في ندوة أسرار الفراعنة لـ زاهي حواس بالإسماعيلية (صور)

رفع 335 حالة إشغال طريق خلال حملة بالإسماعيلية (صور)

الأكثر قراءة

أول رد من رئيس الوزراء بشأن الزيادات الجديدة في المرتبات والمعاشات

هل نشهد تعويما جديدا للجنيه الفترة المقبلة؟ الحكومة ترد

زاهي حواس يكشف مفاجأة بشأن كلب الهرم (فيديو)

الحكومة تكشف عن طلبها الرئيسي خلال اجتماعات وفد صندوق النقد الأسبوع المقبل

بعد الإفراج عن الثلاثي، ننفرد بتقرير مراقب مباراة الأزمة بين الزمالك وبيراميدز

الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق غدا

تدخل عنيف، شاهد أول حالة طرد في الموسم الجديد من الدوري الممتاز

شاهد، لحظة اصطدام أتوبيس بعمود إنارة فى الإسكندرية وإصابة 39 شخصا

منوعات

المزيد

ارتفاع عدد ضحايا فيضانات فالنسيا الإسبانية إلى 62 قتيلا

اكتشاف حشرة ذهبية عاشت قبل 450 مليون سنة

عيد الرعب، ماهو الهالوين ومتي يتم الاحتفال به؟

لحظة اختطاف امرأة بالشارع في وضح النهار تثير المخاوف (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 30/10/2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاربعاء 30/10/2024

أسعار الأرز اليوم الأربعاء في السوق المحلية

المزيد

انفوجراف

بثروة تقدر بـ 64 مليار دولار.. أغنى 6 أثرياء عرب حتى أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى الحرور، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 21 من سورة فاطر

تفسير حلم أكل الأرز في المنام وعلاقته بالاستقرار والسعادة الزوجية

رد قوي من خالد الجندي على مزاعم الملحدين حول غرق "جنود فرعون" (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads