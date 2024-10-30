محافظ الإسماعيلية: إعداد دليل استرشادي لأصحاب المحال التجارية للتعريف بالاشتراطات الصحية

وجَّه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بإعداد نموذج أو دليل استرشادي لأصحاب السلاسل التجارية أو المحال التجارية؛ لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين واتباع الاشتراطات الصحية والبيئية للمنشأة.

محافظ الإسماعيلية يعقد اجتماعا

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة محافظ الإسماعيلية اليوم الأربعاء، بمكتبه بديوان عام محافظة الإسماعيلية، وبحضور العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، الدكتور علي حطب مدير عام المكتب الفني، الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، الدكتورة رشا فرحان مدير مكتب المتابعة لمحافظ الإسماعيلية، مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، مدير فرع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة والجهات المعنية بالاجتماع.

جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

الهدف من عقد الاجتماع

وخلال الاجتماع، صرح محافظ الإسماعيلية أن هدفنا الأساسي الارتقاء بمستوى النظافة والحفاظ على صحة المواطن الإسماعيلي.

ومن منطلق ذلك جاءت فكرة إصدار نموذج استرشادي لأصحاب المحال التجارية أو المطاعم أو المصانع لتوضيح المفاهيم الأساسية بشكل مبسط لرفع الوعي الصحي لاتباع الاشتراطات الصحية والبيئية للمنشأة لتقديم منتج آمن للمواطن ورفع التقييم أو تصنيف المنشأة الصحي.

جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

إعداد دليل استرشادي

ويتم إعداد هذا الدليل الاسترشادي من قِبَل مديريات التموين والصحة والطب البيطري وفرع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة ولجنة من المتخصصين لصياغة بشكل مبسط.

وأكد محافظ الإسماعيلية أن هذه التجربة سيتم تطبيقها على مجموعة من المحال التجارية والمنشآت والمصانع الغذائية بشكل مبدئي من؛ أجل تعميمها وتطبيقها على مستوى المحافظة بشكل كامل.

جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

نشر التوعية لدى المواطنين

وأشار محافظ الإسماعيلية إلى أنه ليس الهدف زيادة القوانين أو معاقبة التجار أو تشديد الرقابة وزيادة المحاضر ولكن هدفنا الأساسي التجار والمواطن البسيط كلًا على حد سواء.

وخلال الاجتماع تم التأكيد على تكثيف الحملات الرقابية اليومية المُشَكَّلة من جميع الأجهزة الرقابية من مديرية التموين والصحة والطب البيطري وفرع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة من أجل إحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومنع احتكار السلع الغذائية.

وأوضح رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، أنه سيتم عقد اجتماع مع أصحاب السلاسل التجارية والمحال العامة من أجل التعريف بأهمية تطبيق الاشتراطات الصحية والبيئية السليمة لتقديم منتج آمن بجودة متميزة؛ من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.



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