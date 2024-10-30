محافظ الإسماعيلية يوجِّه برصف طريق مستشفى التل الكبير (صور)

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مديرية الطرق والنقل في المحافظة بسرعة رصف طريق مستشفى التل الكبير المركزي، وذلك لتسهيل الوصول إلى مكان المستشفى.



وعلى الفور قام المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل في محافظة الإسماعيلية، بتوجيه كامل المعدات المتواجدة بالفعل بالمدينة لتجهيز الشوارع وتم توريد بلدورات الأرصفة؛ تمهيدًا لتغطية تلك الشوارع بالطبقة الأسفلتية والتي من المقرر أن تنتهي خلال أسبوعين من تاريخه.

جانب من بدء أعمال الرصف،فيتو

جانب من بدء أعمال الرصف،فيتو

انتهاء أعمال الخطة الاستثمارية للعام الماضي

ومن الجدير بالذكر، أن المديرية كانت قد أنهت أعمال الخطة الاستثمارية للعام الماضي برصف شارع أحمد عرابي، وشارعين فرعيين بأطوال ٤.٥ كم، بعد استكمال دخول المرافق والغاز بالمدينة.

جانب من بدء أعمال الرصف،فيتو

جانب من بدء أعمال الرصف،فيتو

استكمال أعمال جديدة

وتقوم المديرية في العام المالي الحالي بتنفيذ أعمال باعتمادات ١٩ مليون جنيهًا، تشمل شوارع الكورنيش والروض والشوارع المجاورة للمستشفى العام، والتي ينتهي العمل بها جميعًا آخر ديسمبر الجاري.

جانب من بدء أعمال الرصف،فيتو

وكان قد وجَّه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة إنهاء أعمال رصف الشوارع المحيطة بمستشفى التل الكبير، وذلك خلال جولته التفقدية أمس لعدد من المشروعات والقطاعات الخدمية بمركز ومدينة التل الكبير.



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