محافظ الإسماعيلية يستقبل أسقف الإسماعيلية للأقباط الأرثوذوكس (صور)

استقبل اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بمكتبه اليوم الأربعاء، الأنبا سارافيم أسقف الإسماعيلية للأقباط الأرثوذوكس.

تقديم التهنئة بمناسبة العيد القومي

وذلك لتقديم التهنئة لمحافظ الإسماعيلية بمناسبة احتفال المحافظة بعيدها القومي وانتصارات أكتوبر المجيدة.

جانب من اللقاء،فيتو

الترحيب بالأنبا سارافيم

وخلال اللقاء رحب أكرم بالأنبا سارافيم والوفد المرافق له.

أهمية التعاون مع الكنيسة

وأشار إلى أهمية التعاون مع الكنيسة في العديد من الموضوعات التي تهم المواطن الإسماعيلي، خاصة فيما يتعلق بالتوعية بالملفات التي تعمل عليها الأجهزة التنفيذية لتحسين جودة الحياة للمواطنين.

جانب من اللقاء،فيتو

ومن جانبه، وجَّه الأسقف الشكر لمحافظ الإسماعيلية، على حسن وحفاوة الاستقبال، وما تشهده محافظة الإسماعيلية من عمل جاد تحت قيادته.

جانب من اللقاء،فيتو

أبرز الحضور خلال الزيارة

هذا وقد حضر الزيارة القمص داود نجيب والقمص مرقص حنا.



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