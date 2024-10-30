مجلس جامعة القناة يُكرم المهندسة هبة إمام لمجهوداتها (صور)

كرم مجلس جامعة قناة السويس، برئاسة الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، المهندسة هبه إمام، مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية، بإهدائها درع الجامعة تقديرًا لمساهماتها وجهودها الكبيرة في تطوير البنية التحتية للجامعة.

وما قدمته من دعم فني وهندسي للعديد من المشروعات الإنشائية والتطويرية خلال فترة عملها.

اشادة بجهود المهندسة هبه إمام

وأشاد الدكتور ناصر مندور بمجهودات المهندسة هبه إمام، وإنجازاتها في تحسين البيئة الجامعية وتطوير المرافق العامة، والتي أسهمت بشكل كبير في رفع مستوى الخدمات المقدمة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مضيفًا أنها قدمت نموذجًا يُحتذى به في العمل الهندسي الدؤوب.

جانب من التكريم،فيتو

جانب من التكريم،فيتو

تعزيز كفاءة المرافق

من جانبه، أشاد الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بدور المهندسة هبه إمام في تعزيز كفاءة المرافق التي يستخدمها الطلاب، مما أضاف إلى تجربة تعليمية متميزة وساهم في تحسين البيئة الدراسية.

بصمتها الواضحة في المشروعات

كما أثنى الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، على بصماتها الواضحة في المشروعات الهندسية للجامعة.

جانب من التكريم،فيتو

جانب من التكريم،فيتو

وأضاف الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أن أعمالها تركت بصمة واضحة في تحسين مستوى البنية التحتية الجامعية.

وفي هذا السياق، أعربت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن تقديرها لدور المهندسة هبه إمام في تحسين البيئة الجامعية وتطوير البنية التحتية بما يخدم المجتمع الجامعي.

كما عبّر شريف فاروق، أمين عام الجامعة، عن شكره وامتنانه لما قدمته المهندسة هبه إمام من إسهامات هندسية بارزة أسهمت في رفع كفاءة المرافق وتطوير المنشآت، مشيرًا إلى أنها كانت مثالًا للجدية والإخلاص في العمل.

وفي كلمتها، أعربت المهندسة هبه إمام عن شكرها لرئيس الجامعة ونوابه وأعضاء مجلس الجامعة على هذا التكريم، مؤكدةً أن العمل الجماعي والدعم المتواصل من فريق العمل كان له الأثر الأكبر في تحقيق تلك الإنجازات، مشددةً على أنها ستستمر في دعم مسيرة التطوير بالجامعة.

واختتم مجلس الجامعة الاحتفالية بتبادل كلمات الشكر والتقدير للمهندسة هبه، متمنين لها مزيدًا من النجاح والتوفيق في مسيرتها الهندسية.



يُذكر أن المهندسة هبه إمام عملت مديرًا عامًا للشئون الهندسية لمدة سبع سنوات ساهمت في إنشاء مبنى آداب 1 و2، مباني كلية الصيدلة، مبنى كلية الألسن، الحاسبات والمعلومات، توسيعات ال ITI ومبنى الاختبارات الإلكترونية، منبى كلية الهندسة الجديد بالإضافة إلى رفع كفاءة مدرج عثمان، ومدرجات كلية التمريض.. وغيرها من المشروعات



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