الأربعاء 30 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تسبب إزعاج، غلق 13 ورشة حرفية بحي أول مدينة الإسماعيلية (صور)

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

أغلقت الوحدة المحلية لحي أول، في محافظة الإسماعيلية، 13 ورشة حرفية مقلقة للراحة بنطاق الحي.  

محافظ الإسماعيلية يوجَّه بتطوير القرية الأولمبية (صور)

محافظ الإسماعيلية يتابع أعمال مبادرة "بداية" بمدينة التل الكبير (صور)

الورش التي تم غلقها  

ومن جانبه أكد أمير عبد الله رئيس حي أول مدينة الإسماعيلية، أن قرار الغلق تضمن ورش خراطة، ورشة تشكيل معادن، ورشة نجارة، ورش لحام أكسجين، ورشة ألومينتال، بجانب مخزن خردة ومحل شحن بطاريات.  

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

إجراءات التعاقد للوحدات 

وكان اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، وجَّه باتخاذ  الإجراءات القانونية اللازمة نحو إنهاء إجراءات التعاقد للوحدات بمشروع مجمع الورش الحرفية والصناعات الصغيرة الجديد، والذي يقع جنوب المنطقة الحرة العامة الاستثمارية بمنطقة مدينة المستقبل، وذلك خلال الفترة من ١٠ أكتوبر الجاري وحتى ١ ديسمبر ٢٠٢٤، وذلك لأصحاب الورش المقلقة للراحة بمدينة الإسماعيلية (الأحياء الثلاثة – الكيلو٢ "الحجاز" - نفيشة- منطقة أبو عطوة -منطقة التعاون). 

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

مشروع مجمع الورش 

وأكد محافظ الإسماعيلية، أن مشروع مجمع الورش الحرفية هو نهضة حضارية واقتصادية لخدمة أصحاب الورش ذات الطابع المقلق للراحة وتسهم في تحقيق الاستقرار للمواطنين.  

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

مجمع الورش بمدينة المستقبل 

الجدير بالذكر، أن مجمع الورش بمدينة المستقبل، مُقام على مساحة إجمالية قدرها ٢٥ فدانًا ويتضمن إقامة ٤٦٣ ورشة مختلفة المساحات تشمل الصناعات الحرفية المقلقة للراحة (الرخام -الألومنيوم-الحدادة-السمكرة-الدوكو- الميكانيكا وغيرها)، إضافة إلى ٥٥ محلًا تجاريًّا متنوع الأنشطة، ٦ كافتيريات، مسجد، دورات مياه، وحدات أمن، نقطة شرطة، إطفاء، إسعاف، مطعم، ومبنى إداري. 

 

التكلفة الإجمالية للمشروع 

وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع إلى نحو ١٠٨ مليون جنيهًا، وتم تنفيذه على ثلاث مراحل، بهدف نقل جميع الورش الحرفية من داخل المدينة إلى الموقع الجديد؛ من أجل الحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري والجمالي للإسماعيلية.
 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

مشروع الورش الحرفية الاسماعيلية بالاسماعيلية الورش الحرفية الورش الحرفية المزعجة حى اول

مواد متعلقة

محافظ الإسماعيلية يوجَّه بتطوير القرية الأولمبية (صور)

محافظ الإسماعيلية يتابع أعمال مبادرة "بداية" بمدينة التل الكبير (صور)

محافظ الإسماعيلية يتفقد مخابز التل الكبير ويستمع لمطالب المواطنين (صور)

رئيس جامعة القناة يشارك في ندوة أسرار الفراعنة لـ زاهي حواس بالإسماعيلية (صور)

الأكثر قراءة

8 قرارات عاجلة لرئيس الوزراء اليوم، تعرف عليها

رئيس الفيفا يوجه رسالة للأهلي بعد الفوز على العين الإماراتي

هل يعاقب الأهلي رضا سليم بعد واقعة مباراة العين الإماراتي؟

كنز مصري في بحيرة البردويل، خبير يكشف سر السفن المتجهة منها لأوروبا يوميًّا

توفي قبل وصوله المستشفى، جراح يكشف سر رحيل مصطفى فهمي بعد عمليته الدقيقة

سعر الدولار اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 ببداية التعاملات

بزيادة 10 جنيهات، تعرف على أسعار اللحوم البتلو اليوم بالأسواق

تشييع جنازة الفنان الراحل مصطفى فهمي

منوعات

المزيد

بطريقة ذكية، فتاة أمريكية تنقذ نفسها من محاولة اغتصاب

انهيار فندق من 10 طوابق في الأرجنتين

آخر تقاليع "طالبان"، منع النساء من سماع أصوات بعضهن والسجن ينتظر المخالفات

حريق ضخم في شركة تصنع غواصات نووية ببريطانيا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بزيادة 10 جنيهات، تعرف على أسعار اللحوم البتلو اليوم بالأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

أولهم سوداني وآخرهم فلسطيني.. 10 أجانب حصدوا لقب هداف الدوري المصري (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سورة الحشر وعلاقتها بتعجيل الزواج

الأحاديث الضعيفة في فضل سور القرآن الكريم، تعرف عليها

ما حكم نقل الموتى من قبر لآخر؟، أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads