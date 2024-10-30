تسبب إزعاج، غلق 13 ورشة حرفية بحي أول مدينة الإسماعيلية (صور)

أغلقت الوحدة المحلية لحي أول، في محافظة الإسماعيلية، 13 ورشة حرفية مقلقة للراحة بنطاق الحي.

الورش التي تم غلقها

ومن جانبه أكد أمير عبد الله رئيس حي أول مدينة الإسماعيلية، أن قرار الغلق تضمن ورش خراطة، ورشة تشكيل معادن، ورشة نجارة، ورش لحام أكسجين، ورشة ألومينتال، بجانب مخزن خردة ومحل شحن بطاريات.

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

إجراءات التعاقد للوحدات

وكان اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، وجَّه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو إنهاء إجراءات التعاقد للوحدات بمشروع مجمع الورش الحرفية والصناعات الصغيرة الجديد، والذي يقع جنوب المنطقة الحرة العامة الاستثمارية بمنطقة مدينة المستقبل، وذلك خلال الفترة من ١٠ أكتوبر الجاري وحتى ١ ديسمبر ٢٠٢٤، وذلك لأصحاب الورش المقلقة للراحة بمدينة الإسماعيلية (الأحياء الثلاثة – الكيلو٢ "الحجاز" - نفيشة- منطقة أبو عطوة -منطقة التعاون).

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

مشروع مجمع الورش

وأكد محافظ الإسماعيلية، أن مشروع مجمع الورش الحرفية هو نهضة حضارية واقتصادية لخدمة أصحاب الورش ذات الطابع المقلق للراحة وتسهم في تحقيق الاستقرار للمواطنين.

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

مجمع الورش بمدينة المستقبل

الجدير بالذكر، أن مجمع الورش بمدينة المستقبل، مُقام على مساحة إجمالية قدرها ٢٥ فدانًا ويتضمن إقامة ٤٦٣ ورشة مختلفة المساحات تشمل الصناعات الحرفية المقلقة للراحة (الرخام -الألومنيوم-الحدادة-السمكرة-الدوكو- الميكانيكا وغيرها)، إضافة إلى ٥٥ محلًا تجاريًّا متنوع الأنشطة، ٦ كافتيريات، مسجد، دورات مياه، وحدات أمن، نقطة شرطة، إطفاء، إسعاف، مطعم، ومبنى إداري.

التكلفة الإجمالية للمشروع

وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع إلى نحو ١٠٨ مليون جنيهًا، وتم تنفيذه على ثلاث مراحل، بهدف نقل جميع الورش الحرفية من داخل المدينة إلى الموقع الجديد؛ من أجل الحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري والجمالي للإسماعيلية.



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