محافظ الإسماعيلية يستقبل وكيل وزارة التربية والتعليم الجديد (صور)

استقبل اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بمكتبه، اليوم الأربعاء، أيمن أحمد موسى وكيل وزارة التربية والتعليم الجديد بمحافظة الإسماعيلية، والذي تولى منصبه خلفًا للدكتور محمد بحيري وكيل الوزارة الأسبق.

بداية لقاء وكيل الوزارة

وفي مستهل اللقاء رحب "أكرم" بوكيل وزارة التربية والتعليم الجديد بمحافظة الإسماعيلية، متمنيًا له النجاح والتوفيق في مهمته الجديدة، بما يعود بالنفع على منظومة التعليم بالمحافظة.

جانب من اللقاء،فيتو

أبرز المناقشات الواردة في اللقاء

وناقش محافظ الإسماعيلية مع وكيل وزارة التربية والتعليم الجديد، عددًا من الموضوعات الهامة وذات الأولوية التي تخص منظومة التعليم بالمحافظة، بجانب التنسيق المستمر والمشترك، والمتابعة الدائمة للمبادرات، وبخاصة "مبادرة جسور"، والتي تهتم بدعم التعليم الفني، وتعد محافظة الإسماعيلية أولى محطاتها، وأيضًا مبادرة "بداية لتنمية الإنسان" وتطبيقها في مدارس المحافظة؛ لتحقيق أفضل نتائج على المستوى التعليمي وتنمية الطفل والنشء.

جانب من اللقاء،فيتو

ضرورة تظافر الجهود

وأكد المحافظ خلال اللقاء ضرورة تضافر الجهود من جميع القائمين على العملية التعليمية بالمحافظة؛ من أجل استكمال مسيرة النجاحات وتطوير منظومة التعليم بالإسماعيلية.

جانب من اللقاء،فيتو

ومن جانبه، أعرب وكيل وزارة التربية والتعليم الجديد بالإسماعيلية، عن شكره وتقديره لاستقبال اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مؤكدًا أنه سيسعى جاهدًا حتى تستمر المحافظة في نتائجها المتميزة على مستوى التعليم والأنشطة التعليمية بالمحافظة.