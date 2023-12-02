علاج التهاب الشعب الهوائية، بالوصفات الطبيعية



علاج التهاب الشعب الهوائية، يعتمد على علاج الأعراض من جهة والمسبب من جهة أخرى، والشعب الهوائية، هي مجموعة من الأنابيب التي تنقل الهواء إلى الرئتين، ويمكن أن يتسبب التهاب الشعب الهوائية في العديد من المشاكل في الجهاز التنفسي، مثل السعال وصعوبة التنفس وألم في الصدر.



وأكدت الدكتورة نهى رضوان استشاري التغذية العلاجية، أنه يمكن علاج التهاب الشعب الهوائية، من خلال العديد من العلاجات الطبيعية التي يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض التهاب الشعب الهوائية، والتي تستعرضها فيما يلي.

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الراحة:

الحصول على قسط كافٍ من الراحة مهم للسماح لجسمك بالشفاء.

السوائل:

شرب الكثير من السوائل يساعد على إذابة المخاط وتخفيف السعال.

البخار:

استنشاق البخار يمكن أن يساعد في تليين المخاط وفتح الشعب الهوائية. يمكنك القيام بذلك عن طريق الاستحمام الساخن أو استخدام جهاز استنشاق البخار.

المكملات الغذائية:

بعض المكملات الغذائية، مثل العسل والزنجبيل، قد تساعد في تخفيف أعراض التهاب الشعب الهوائية.

علاج التهاب الشعب الهوائية من الطبيعة

التهاب الشعب الهوائية

وتستعرض الدكتورة نهى، فيما يلي بعض العلاجات الطبيعية، التي تساعد في علاج التهاب الشعب الهوائية.

شاي الزنجبيل:

الزنجبيل له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض التهاب الشعب الهوائية.

يمكنك إضافة الزنجبيل الطازج إلى الماء المغلي أو استخدام شاي الزنجبيل الجاهز.

عسل الليمون:

العسل له خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تهدئة السعال.

يمكنك خلط ملعقة كبيرة من العسل مع عصير الليمون الطازج وتناولها عدة مرات في اليوم.

حساء الدجاج:

حساء الدجاج غني بالمغذيات التي يمكن أن تساعد في تقوية جهاز المناعة ودعم الشفاء.

يمكنك إضافة الزنجبيل والثوم إلى حساء الدجاج لتعزيز الفوائد الصحية.

نبات اللبلاب:

اللبلاب له خصائص مضادة للالتهابات ومطهرة يمكن أن تساعد في تخفيف السعال والتهاب الشعب الهوائية.

يمكنك شرب شاي اللبلاب أو شراء قطرات اللبلاب من الصيدلية.

وفيما يلي، قدمت الدكتورة نهى، بعض النصائح الأخرى التي يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض التهاب الشعب الهوائية:

تجنب التدخين والتعرض للدخان.

ارتدِ قناعًا إذا كنت مصابًا بالتهاب الشعب الهوائية لتجنب نشر العدوى إلى الآخرين.

اشرب سوائل كافية لتجنب الجفاف.

تناول نظامًا غذائيًا صحيًا يشمل الكثير من الفواكه والخضروات.