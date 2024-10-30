بداية القصيدة، تعطل السماعات يؤخر انطلاق مباراة سموحة وحرس الحدود في افتتاحية الدوري المصري

الدوري المصري، شهدت مباراة حرس الحدود أمام سموحة، واقعة غريبة بعد تأخر انطلاقها بسبب تعطل سماعات طاقم التحكيم، في المواجهة التي تجمعهما على ملعب استاد المكس، في افتتاح مباريات الدوري المصري الممتاز للموسم 2024 / 2025.

وتأخر انطلاق المباراة لما يقرب 8 دقائق حيث كان من المفترض أن تبدأ في الخامسة مساء، حيث رصدت كاميرات القنوات الناقلة محاولات الفنيين لإصلاح سماعات حكم المباراة حمادة القلاوي التي تربطه بمساعديه وغرفة تقنية الفيديو.

تشكيل حرس الحدود أمام سموحة في الدوري المصري الممتاز

وجاء تشكيل حرس الحدود لمواجهة سموحة كالتالي:

حارس المرمى: محمود الزنفلي.

خط الدفاع: إسلام أبوسليمة، أحمد عماد، بهاء سمير، محمد الدغيمي.

خط الوسط: محمد زقا، إيزي إيميكا، محمود أوكا، محمود أبوجودة.

خط الهجوم: محمود ممدوح، قاريديول تريسور.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد سيحا، محمد مجلي، فوزي الحناوي، محمد مصطفى، عمرو جمال، عبدالله عبيد، كواسي كواسيسو، إبراهيم عبد الحكيم، حازم العسكري.

وتأهل فريق حرس الحدود إلى الدوري المصري الممتاز، بعد موسم واحد فقط في دوري المحترفين.

تشكيل سموحة الرسمي لمواجهة حرس الحدود

وأعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة، تشكيله لمواجهة حرس الحدود في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز والذي جاء كالتالي:

حارس المرمى: الهاني سليمان.

الدفاع: ميدو مصطفى – محمد ربيعة – عبد الرحمن عامر – محمد كناريا.

الوسط: أبوبكر ليادي – دوكو دودو – محمود صابر.

الهجوم: صامويل أمادي – حسام حسن – عبد الكريم الوادي.

فيما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: حسين تيمور، هشام حافظ، محمد رجب، إسلام عطية، محمد زيكا، أشرف مجدي، مصطفى البدري، محمد سالم.

وتنطلق اليوم الأربعاء مسابقة الدوري الممتاز في نسختها رقم 66، في افتتاح الموسم الكروى الجديد 2024 - 2025.

وحددت رابطة الأندية المصرية المحترفة اليوم الأربعاء 30 أكتوبر موعدا لإنطلاق مسابقة الدوري الممتاز، على أن تنتهي يوم 30 مايو 2025



مباراتان في افتتاح الدوري الممتاز

ويشهد اليوم الأول من المسابقة إقامة مباراتين فقط، حيث يلتقى حرس الحدود مع سموحة في المباراة الأولى في الخامسة مساءا، والتي تقام بإستاد حرس الحدود بالأسكندرية، أما المباراة الثانية فتجمع طلائع الجيش أمام المصري البورسعيدي في الثامنة مساء، وتقام على استاد السويس الجديد.

حكام مباراتي اليوم في الدوري الممتاز

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بـاتحاد الكرة المصري، أسماء حكام مباراتي اليوم الأربعاء في الجولة الافتتاحية من مسابقة الدوري الممتاز.

فريق سموحة، فيتو

مباراة حرس الحدود أمام سموحة

المباراة يديرها حمادة القلاوي كحكم ساحة ويعاونه كل من محمد محمود لطفي وأحمد رشدي “حمين مساعدين وأحمد ناجي ”حكم رابع" ومحمود الدسوقي “حكم فيديو” وشريف عبدالله “مساعد حكم فيديو”.

مباراة طلائع الجيش والمصري

يديرها طارق مجدي كحكم ساحة ويعاونه كل من أحمد صلاح وأحمد عبد المنعم شعبان “حكمين مساعدين” ومحمود رشدي “حكم رابع” ومحمد الحنفي “حكم فيديو” وهاني خيري "مساعد حكم فيديو".