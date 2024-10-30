اتحاد الكرة يشكر رئيس دولة الإمارات بعد عفوه عن ثلاثي الزمالك

أصدر اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام، بيانًا رسميًّا عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، قدم خلاله الشكر لرئيس دولة الأمارات الشيخ محمد بن زايد، بعد إصداره مرسومًا رئاسيًّا بالعقو عن ثلاثي الزمالك عبد الواحد السيد ونبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي.

مضمون بيان اتحاد الكرة

وجاء نص البيان الذي أصدره اتحاد الكرة على النحو التالي:

يتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بخالص الشكر والتقدير لرئيس دولة الإمارات، بعد العفو عن مدير الكرة ولاعبي نادي الزمالك، كما يعرب الاتحاد المصري عن اعتزازه بعمق العلاقات المصرية الإماراتية تحت قيادة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

بيان اتحاد الكرة، فيتو

رئيس دولة الإمارات يصدر عفوا عن ثلاثي الزمالك

وكان محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي لـ وزارة الشباب والرياضة، أعلن عن نجاح التنسيق والتواصل الذي جرى بين السلطات والمؤسسات المصرية ونظيرتها الإماراتية في إنهاء أزمة ثلاثي نادي الزمالك المحتجزين بدولة الإمارات.

وأضافت وزارة الشباب والرياضة في بيان رسمي أنه من المنتظر أن يتم خلال الساعات المقبلة الإعلان عن الانتهاء الكامل للأزمة وعودة اللاعبين وذلك في إطار الاحترام الكامل للأطر القانونية وارتكازا على العلاقات التاريخية التي تربط الدولتين الشقيقتين مصر والإمارات.

وأصدرت محكمة أبو ظبي الابتدائية، حكمًا ضد ثلاثي نادي الزمالك؛ مصطفى شلبى ونبيل عماد دونجا لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وعبد الواحد السيد مدير الكرة، على خلفية الأزمة التي شهدتها مباراة بيراميدز، والتي أقيمت يوم 20 أكتوبر الجاري، قبل نهائي بطولة السوبر المصري التي أقيمت بأبوظبي، بالتعدي على أحد أفراد الأمن خلال المباراة.

المحكمة تقضي بحبس ثلاثي الزمالك شهرًا

وقررت المحكمة حبس المتهمين لمدة شهر وغرامة 200 ألف درهم لكل منهم، حيث جاء في وصف الاتهام للثلاثي؛ استعمال القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بنية حجبه بغير حق عن أداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده.