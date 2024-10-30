فتح باب الحجز لتذاكر مباريات الأسبوع الأول من الدوري الممتاز

الدوري الممتاز، أعلنت الشركة المسؤولة عن تذاكر مباريات الدوري المصري، فتح باب الحجز لجماهير كرة القدم المصرية لحجز تذاكر مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز، التي تنطلق الجولة الافتتاحية لها اليوم الأربعاء.

وتنطلق اليوم الأربعاء مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2024 - 2025، ويشهد انطلاق منافسات الدوري الممتاز، مواجهتين فقط، حيث يلتقي حرس الحدود مع سموحة وتنطلق في الخامسة مساء على ملعب حرس الحدود في الإسكندرية.

أما المباراة الثانية فتجمع بين فريق طلائع الجيش أمام المصري البورسعيدي، وتنطلق في الثامنة مساء على إستاد السويس الجديد.

فتح الحجز لتذاكر مباريات الدوري الممتاز، فيتو

قطار الدوري المصري الممتاز

وينطلق قطار الدوري المصري الممتاز موسم 2024- 2025 يوم الأربعاء المقبل بمباراتين، بمشاركة 18 فريقا.

والأندية الـ18 هم الأهلي والزمالك والإسماعيلي وغزل المحلة والمصري والاتحاد السكندري وفاركو وسيراميكا كليوباترا وموردن سبورت وإنبي وحرس الحدود وبيراميدز وبتروجيت وسموحة وزد وطلائع الجيش والجونة والبنك الأهلي.

ومن المقرر أن يخوض كل فريق 17 جولة، وبعد النهاية تلعب أول 9 فرق على تحديد البطل، و9 فرق لضمان البقاء، على أن يهبط فريقان فقط وليس 3 لدوري المحترفين.

وتجمع المباراة الأولى بين حرس الحدود وسموحة، في تمام الخامسة مساء الأربعاء المقبل على ملعب استاد حرس الحدود، أما المباراة الثانية في اليوم الأول من بطولة الدوري المصري فتجمع بين طلائع الجيش والمصري على ملعب استاد برج العرب، في تمام الثامنة مساء.

مباراة بيراميدز وبتروجيت

وتقام يوم الخميس مباراتان، الأولى تجمع بين الجونة وزد على ملعب ستاد خالد بشارة في تمام الخامسة مساء، والثانية تجمع بين مودرن سبورت وإنبي في الثامنة مساء على ملعب استاد السلام.

وتقام 3 مباريات يوم الجمعة، وتبدأ بمواجهة قوية تجمع بين بيراميدز وبتروجيت، في الخامسة مساء على استاد 30 يوليو، وفي نفس التوقيت تقام مباراة فاركو والاتحاد على ملعب استاد برج العرب، وتختتم بمباراة الزمالك والبنك الأهلي في تمام الثامنة مساء، على ملعب استاد السلام.

وتختتم مواجهات الجولة الأولى يوم السبت 2 نوفمبر بمباراتي الإسماعيلي وغزل المحلة، والمقرر لها الخامسة مساء على ملعب استاد الإسماعيلية، ومباراة الأهلي وسيراميكا في تمام الثامنة مساء.

مواعيد مباريات الجولة الأولي في الدوري المصري الممتاز

الأربعاء 30 أكتوبر 2024

حرس الحدود ضد سموحة (5:00 مساء)

طلائع الجيش ضد المصري البورسعيدي (8:00 مساء)

الخميس 31 أكتوبر 2024

الجونة ضد زد إف سي (5:00 مساء)

مودرن سبورت ضد إنبي (8:00 مساء)

الجمعة 1 نوفمبر 2024

بيراميدز ضد بتروجت (5:00 مساء)

فاركو ضد الاتحاد السكندري (5:00 مساء)

الزمالك ضد البنك الأهلي (8:00 مساء)

السبت 2 نوفمبر 2024

الإسماعيلي ضد غزل المحلة (5:00 مساء)

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا (8:00 مساء)