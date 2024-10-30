جون أنطوي يتصدر ترتيب الهدافين الأجانب في تاريخ الدوري المصري

الدوري الممتاز، يتصدر الغاني جون أنطوي لاعب الأهلي والمقاصة وبيراميدز السابق ترتيب الهدافين الأجانب في تاريخ الدوري المصري علي مر العصور.

ترتيب الهدافين الأجانب في تاريخ الدوري المصري

ويغرد الغاني جون أنطوي ترتيب هدافين الأجانب على مر العصور في الدوري المصري برصيد 77 هدفًا، ويأتي الغاني بابا أركو ثانيا بـ 61 هدفا ثم النيجيري بوبا منسواه 57 هدفا، والسيراليوني تشيرنو مانساري يأتي في المركز الرابع برصيد 54 هدفًا ثم أحمد فيلكس في المركز الخامس، برصيد 52 هدفا.

قائمة أفضل خمسة لاعبين أجانب تسجيلًا للأهداف في تاريخ الدوري



1. جون أنطوي (غانا) – 77 هدفًا

2. إرنست بابا أركو (غانا) – 61 هدفًا

3. مينيسو بوبا (نيجيريا) – 57 هدفًا

4. “تشيرنو” مانساري (سيراليون) – 54 هدفًا

فيليكس أبواجي (غانا) – 52 هدفًا

جون أنطوي



وكان الغاني جون أنطوى توج مع الأهلى بثلاث بطولات، بعدما حصد لقب الدورى المصرى مرتين فى موسمى 2015 / 2016، و2016/ 2017، كما توج بكأس السوبر المصرى فى 2015 / 2016.

أنطوي عاش أفضل فتراته فى الدورى المصرى مع مصر المقاصة، بعدما سجل 37 هدفًا خلال عامين ونصف، أما تجربته مع الأهلى لم تنجح حيث سجل 3 أهداف فقط بالدورى فى عام ونصف.

وبدأ جون أنطوى، مشواره مع الإسماعيلي فى موسم 2012-2013، وأحرز خلاله 5 أهداف، وفى موسم 2013-2014، حصل اللاعب الغانى على لقب هداف الدورى برصيد 12 هدفًا بفارق هدفين عن عمرو جمال لاعب الأهلي.

وأصبح أنطوي الهداف التاريخى للمقاصة فى الدورى المصرى بعد تجاوز الثنائى نانا بوكو وأحمد الشيخ، قبل أن ينتقل إلى صفوف بيراميدز في تجربته الأخيرة بالدوري المصري.

وعلي صعيد متصل تنطلق اليوم الأربعاء مسابقة الدوري المصري الممتاز في نسختها رقم 66، في افتتاح الموسم الكروى الجديد 2024 - 2025.

وحددت رابطة الأندية المصرية المحترفة اليوم الأربعاء 30 أكتوبر موعدا لإنطلاق مسابقة الدوري الممتاز، على أن تنتهي يوم 30 مايو 2025



مباراتان في إفتتاح الدوري الممتاز



ويشهد اليوم الأول من المسابقة إقامة مباراتين فقط، حيث يلتقى حرس الحدود مع سموحة في المباراة الأولى في الخامسة مساءا، والتي تقام بإستاد حرس الحدود بالأسكندرية، أما المباراة الثانية فتجمع طلائع الجيش أمام المصري البورسعيدي في الثامنة مساءا، وتقام على استاد السويس الجديد.