اخلوا مساكنكم، تحذير عاجل من جيش الاحتلال لسكان بعلبك

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرًا شديد اللهجة إلى سكان مدينة بعلبك اللبنانية بضرورة إخلاء مساكنهم.

معلومات استخباراتية مسبقة

وفي وقت سابق؛ زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قائد قوات حزب الله في بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان قد تم القبض عليه من قبل قوات لواء جولاني قبل حوالي أسبوعين.

وقال جيش الاحتلال إن قواته وبناءً على معلومات استخباراتية مسبقة، عثرت على نفق في مركز قيادة لحزب الله في عيتا الشعب، حيث كان يتحصن عدد من العناصر، ومن بينهم قائد قوات حزب الله في القرية حسن عقيل جواد، بحسب ما أوردته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وحدة 504 في مديرية المخابرات

وزعم جيش الاحتلال أن عناصر حزب الله استسلمت للقوات، وتم اعتقالهم واستجوابهم من قبل محققين ميدانيين من وحدة 504 في مديرية المخابرات الإسرائيلية.

ونشر الجيش لقطات تظهر جواد والعناصر الآخرين وهم يستسلمون للقوات، ومن بينهم قائد قوات حزب الله في القرية حسن عقيل جواد.

واستسلم العناصر للقوات، وتم اعتقالهم واستجوابهم من قبل محققين ميدانيين من وحدة 504 في مديرية المخابرات.