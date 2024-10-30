كتائب شهداء الأقصى تخوض اشتباكات عنيفة مع جيش الاحتلال

أعلنت كتائب شهداء الأقصى، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن مقاوميها تصدوا لاقتحام قوات الاحتلال للمنطقة الشرقية لمدينة نابلس من عدة محاور، وخاضوا معها اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة.

عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي

ومن جانبها ذكرت وسائل إعلام فلسطينية في وقت سابق أن مقاومين فلسطينيين استهدفوا بالرصاص الحي آليات لجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال انسحابها من مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

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