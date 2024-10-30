الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة في لبنان

غارة إسرائيلية على
غارة إسرائيلية على لبنان، فيتو

 ذكرت وسائل إعلام لبنانية اليوم الأربعاء، أن مواطنين استشهدا  وأصيب آخرون  في قصف إسرائيلي استهدف عائلة تقطف الزيتون في جنوب لبنان، فيما ارتفع عدد ضحايا الغارة على بلدة الصرفند إلى 8 بينهم 5 أطفال.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة في لبنان 

ومن جانبه أفاد موقع روسيا اليوم بأن مواطنين استشهدا  وأصيب 7، في غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية صباحا، حين استهدفت عائلة تقطف الزيتون في بلدة سيناي في النبطية بجنوب لبنان، مشيرة إلى أن العائلة تتكون من 15 شخصا

وقد عملت فرق الإسعاف في الهيئة الصحية الإسلامية وكشافة الرسالة الإسلامية على نقل المصابين ومن ضمنهم أطفال إلى مستشفيات المنطقة.

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هيومن رايتس تطالب إسرائيل بوقف استهداف القطاع الطبي في لبنان

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مسيّرة من لبنان تستهدف مصنعًا إسرائيليًّا لإنتاج مكونات الطائرات

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جيش الاحتلال لبنان مسيرة إسرائيلية

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