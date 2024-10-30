الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

هيومن رايتس تطالب إسرائيل بوقف استهداف القطاع الطبي في لبنان

غارة إسرائيلية على
غارة إسرائيلية على لبنان، فيتو

 دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، في بيان اليوم الأربعاء، جيش الاحتلال  الإسرائيلي إلى وقف هجماته على العاملين الطبيين والمرافق الصحية في لبنان.

 

مطالب دولية للاحتلال بوقف استهداف المرافق الطبية بلبنان

 وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيانها: "على حلفاء إسرائيل تعليق نقل الأسلحة إليها بسبب خطر استخدامها في ارتكاب انتهاكات جسيمة".

وفي السياق ذاته أفادت وكالة الأنباء رويترز في تقريرها اليوم الأربعاء  أن النرويج ستقدم مشروع قرار للأمم المتحدة لطلب رأي محكمة العدل الدولية في مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي بعد حظرها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

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غارة إسرائيلية على منطقة البياضة جنوب لبنان

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منظمة هيومن رايتس ووتش جيش الاحتلال لبنان إسرائيل

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