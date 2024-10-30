الأربعاء 30 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الاحتلال يرتكب 5 مجازر جديدة في غزة خلال 24 ساعة

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

 أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر جديدة في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 102 شهيد و287 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

 وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم الأربعاء إن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ بداية الحرب ارتفعت إلى 43 ألفا و163 شهيدا و101 ألف و510 مصابين.

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأربعاء، أن أكثر من 1250 شخصًا استشهدوا في العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة على شمال قطاع غزة منذ 25 يومًا.

txt

جيش الاحتلال: وجهنا ضربات لمواقع حماس والجهاد الإسلامي جنوب غزة

txt

1250 شهيدًا بالعمليات الإسرائيلية على شمال غزة منذ 25 يومًا

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

غزة قطاع غزة قوات الاحتلال وزارة الصحة الفلسطينية

مواد متعلقة

جيش الاحتلال: وجهنا ضربات لمواقع حماس والجهاد الإسلامي جنوب غزة

1250 شهيدًا بالعمليات الإسرائيلية على شمال غزة منذ 25 يومًا

الأكثر قراءة

أول رد من رئيس الوزراء بشأن الزيادات الجديدة في المرتبات والمعاشات

8 قرارات عاجلة لرئيس الوزراء اليوم، تعرف عليها

رئيس الفيفا يوجه رسالة للأهلي بعد الفوز على العين الإماراتي

هل يعاقب الأهلي رضا سليم بعد واقعة مباراة العين الإماراتي؟

كنز مصري في بحيرة البردويل، خبير يكشف سر السفن المتجهة منها لأوروبا يوميًّا

بزيادة 10 جنيهات، تعرف على أسعار اللحوم البتلو اليوم بالأسواق

توفي قبل وصوله المستشفى، جراح يكشف سر رحيل مصطفى فهمي بعد عمليته الدقيقة

سعر الدولار اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 ببداية التعاملات

منوعات

المزيد

بطريقة ذكية، فتاة أمريكية تنقذ نفسها من محاولة اغتصاب

انهيار فندق من 10 طوابق في الأرجنتين

آخر تقاليع "طالبان"، منع النساء من سماع أصوات بعضهن والسجن ينتظر المخالفات

حريق ضخم في شركة تصنع غواصات نووية ببريطانيا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بزيادة 10 جنيهات، تعرف على أسعار اللحوم البتلو اليوم بالأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

قائمة هدافي الدوري المصري عبر تاريخه قبل النسخة 66 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سورة الحشر وعلاقتها بتعجيل الزواج

الأحاديث الضعيفة في فضل سور القرآن الكريم، تعرف عليها

ما حكم نقل الموتى من قبر لآخر؟، أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads