موعد عودة الأهلي لتدريباته استعدادًا لمواجهة سيراميكا بالدوري

يستعد النادي الأهلي، لمواجهة سيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري موسم 2024-2025، التي ستنطلق اليوم الأربعاء.

ومنح مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي، راحة للاعبين اليوم الأربعاء، عقب الفوز امس على العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون رد ليتوج بطلًا لبطولة القارات الثلاث وذلك خلال كأس إنتركونتنينتال على ستاد القاهرة.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته غدًا الخميس استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا.

ومن المقرر أن يعود يوسف أيمن حافظ إلى صفوف الفريق خاصة بعد غيابه أمس عن مباراة الأهلي والعين بناء على تعليمات الفيفا التي تنص على حصول أي لاعب على راحة لمدة 6 أيام حال تعرضه لارتجاج، وهو ما حدث مع اللاعب خلال مباراة الزمالك بالسوبر المصري.

كما سيكون أشرف داري لاعب الفريق، جاهزًا لمواجهة سيراميكا بعد التأكد من سلامته.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري

ويواجه فريق الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، في الثامنة مساء السبت المقبل، على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

وتذاع مباراة الأهلي وسيراميكا، عبر قنوات «أون تايم سبورت»، الحاصلة على حقوق نقل الدوري الممتاز.

ويواجه الأهلي الفائز بديربي الأمريكتين "باتشوكا المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية ليبرتادورس" والمقرر لها يوم السبت 14 ديسمبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة.

والفائز من تلك المباراة سيلتقي ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا يوم 18 ديسمبر أيضًا بالدوحة.