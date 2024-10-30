الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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حوادث

3 سيارات للسيطرة على حريق بعقار بشبرا الخيمة (صور)

حريق عقار بشبرا الخيمة،
حريق عقار بشبرا الخيمة، فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية، في شارع نبيل بمنطقة أم بيومي بحي غرب شبرا الخيمة دون وقوع ثمة إصابات بشرية أو خسائر بالأرواح.

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حريق بمنزل مكون من طابقين في طهطا  

3سيارات للسيطرة علي حريق عقار بشبرا الخيمة 

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي، وتم تبريد موقع الحريق لمنع نشوبه مرة أخرى، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق في شقة بالطابق السادس في عقار بشارع نبيل بمنطقة أم بيومي بحي غرب شبرا الخيمة.

السيطرة علي حريق بعقار بشبرا الخيمة، فيتو
السيطرة علي حريق بعقار بشبرا الخيمة، فيتو

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الحريق، وجرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وبجهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وكشفت المعاينة نشوب الحريق بشقة سكنية، بالطابق السادس،، وأن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

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