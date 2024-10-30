حريق بمنزل مكون من طابقين في طهطا
نشب حريق بمنزل مكون من طابقين ومشيد بالطوب الأحمر والطين ومسقوف بالعروق الخشبية بمدينة طهطا بسوهاج.
تلقى اللواء صبري عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من العميد رأفت رشوان رئيس فرع بحث الشمال ما يفيد تلقى الرائد أحمد البريري رئيس مباحث قسم شرطة طهطا بنشوب حريق بمنزل مهجور ملك ورثة “كمال ع ت ج”، وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده.
بالانتقال والفحص تبين انه لــم ينجــم عــن ذلك ثمــة إصابـــات والتلفيات عبارة عن احتراق بعض الأثاثات بالمنزل.
التحقيقات تكشف أسباب الحريق وتنفي الشبهة الجنائية
وخلال التحقيقات أفاد حارس المنزل “ممدوح ع س ق”، 54 عامًا - عامل، مقيم بذات الناحية بمضمون ما سبق، ورجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي من توصيلات قديمه بالمنزل ولم يتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك، ونفى الشبهة الجنائية وقد تحرر المحضر اللازم.
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