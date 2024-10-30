معلمة بالقليوبية تحصل على المركز الثاني عربيًّا في مسابقة تحدي القراءة

حصلت إيمان مرسي السيد، موجه المكتبات بإدارة كفر شكر التعليمية بالقليوبية، على المركز الثاني على مستوى الوطن العربي كمشرف متميز من بين 154 ألف مشرف في المسابقة الدولية " تحدي القراءة العربي " في نسختها الثامنة 2024.

وتوج تحدي القراءة العربى، برعاية وحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، أبطال دورته الثامنة، وذلك خلال احتفالية فى أوبرا دبي.

وشهد الحفل الختامي تكريم "المشرف المتميز"، صاحب البصمة الأكبر من بين المشاركين على صعد ترسيخ ثقافة القراءة لدى الطلبة، وتسهيل مشاركتهم فى التصفيات، ومتابعته الدقيقة لطلبته ومساعدتهم فى اختيار الكتب طوال مراحل التصفيات، وتبلغ جائزة صاحب المركز الأول فى فئة "المشرف المتميز" 300 ألف درهم، فيما ينال صاحب المركز الثاني 100 ألف درهم، والثالث 50 ألف درهم.

وتشمل قائمة المشرفين أصحاب المراكز الأولى على مستوى الدول المشاركة كلًا من: نشوة سعد أحمد (قطر)، وشيخة مبارك الضاري (البحرين)، وإيمان مرسى السيد مرسى (وزارة التربية والتعليم فى مصر)، ونجاة شربيكة (المغرب)، وأفراح المطوطح (الكويت)، ورامى أحمد الحراحشة (الأردن)، وفادى عبد الرحمن أبو حمدة (فلسطين)، وعاصم عبارة (الإمارات)، والمصطفى محمد إنجيه (موريتانيا)، وعمر كمال (العراق)، وربيع أحمد (سوريا)، وليندا حسين وهبة (لبنان)، وربيع على فرج الشناكيه (ليبيا)، وسناء الزراد (تونس)، ومشعل بن عايد المالكي (السعودية).

وشهدت الدورة الثامنة من التحدى مشاركة غير المسبوقة من تحدى القراءة العربى، استمرارًا لقصة النجاح التي كتبتها المسابقة منذ إطلاقه فى العام 2015، حيث سجلت كل دورة من دوراته مشاركة أعداد متزايدة من الطلاب والطالبات من داخل الوطن العربى وخارجه ليصل إجمالى المشاركين فى ثمانى دورات إلى 131 مليون طالب وطالبة من الدول العربية وأبناء الجاليات العربية حول العالم ومتعلمي اللغة العربية من الناطقين بغيرها، وبلغ عدد المشرفين المشاركين فى دورات التحدى أكثر من 716 ألف مشرف ومشرفة، فيما سجلت المدارس فى الدول العربية أكثر من 795 ألف مشاركة فى ثمانى دورات.