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حوادث

النيابة تستمع لأقوال صاحب محل قطع غيار سيارات نشب به حريق

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 استمعت نيابة حدائق القبة لأقوال صاحب محل قطع غيار سيارات شب به حريق بمنطقة حدائق القبة. 

وقال صاحب المحل إنه لا يشتبه في أحد جنائية، مضيفا أن النيران اشتعلت نتيجة انفجار أنبوبة بوتاجاز ووجود مواد قابلة للاشتعال ولا يتهم أحد. 

وتبين من المعاينة أن الحريق شب بسبب انفجار أنبوبة بوتاجاز؛ مما أدى إلى انفجار علب إسبراي متواجدة في المحل، مما ساعد على اشتعال النيران.

وأمرت نيابة حدائق القبة بانتداب المعمل الجنائي للمعاينة والفحص، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

اندلاع حريق بأحد المحلات بمنطقة حدائق القبة

وكانت غرفة عمليات النجدة بمحافظة القاهرة، قد تلقت بلاغا يفيد باندلاع حريق بأحد المحلات بمنطقة حدائق القبة في القاهرة، وعلى الفور انتقلت قوة من وحدة الحماية المدنية بالقاهرة، وتم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.
ونجحت قوات الأمن في إخماد النيران. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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