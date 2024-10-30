الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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حوادث

تحرير نحو 25 ألفا و625 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

حملة مرورية
حملة مرورية

 شن ضباط الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة - عن ضبط 25 ألفا و625  مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة من بينها 7 الآف و860 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و1616 مخالفات السير بدون ترخيص و17 مخالفة موقف عشوائي و1306 مخالفات للتحدث في المحمول أثناء القيادة و23 مخالفة دراجة نارية و12 مخالفات شروط التراخيص.

 

 وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.

 

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