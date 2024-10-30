بعد شكوى المواطنين، فرمان من محافظ القليوبية بشأن المدارس تحت الصيانة أثناء اليوم الدراسي

أمر المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بتشكيل لجنة لمراجعة كافة المدارس تحت الصيانة التي بها إنشاءات أو صيانة أو توسعة خلال العام الدراسي والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات ومعايير السلامة الإنشائية حرصًا على حياة الطلاب.

لقاء محافظ القليوبية بالمواطنين بطوخ

جاء ذلك استجابة لشكوى أحد المواطنيين من اولياء أمور مدرسة الشهيد النقيب محمد ياسر يوسف الرسمية لغات "بقرية بلتان" مركز طوخ محافظة القليوبية بوجود أعمال صيانة أثناء اليوم الدراسي وبعد شهر من بدء العام الدراسي وتواجد معدات بناء داخل فناء المدرسة مما يعرض حياة الطلاب للخطر.

كما شهد اللقاء توفير عددًا من فرص العمل للمواطنين بالتعاون مع شركات القطاع الخاص وخاصة ذوي الهمم وتوفير تروسيكل لمواطن لكسب لقمة العيش.

بالإضافة إلى توفير أطراف صناعية لأشخاص أخرين تعرضوا لحوادث مختلفة.

جاء اللقاء بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام، واللواء أحمد جميل رئيس مدينة طوخ، واللواء طارق ماهر رئيس مدينة بنها، ومحمد غنيم رئيس مدينة كفر شكر، وإيمان السيد وكيل وزارة العمل، وأميمة رفعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، عددًا من مديري المديريات وأعضاء مجلس النواب.



وأعرب الأهالي عن سعادتهم بالاستجابة الفورية لمشاكلهم، وتوجهوا بالشكر للمحافظ على اهتمامه وحرصه على الاستجابة لمطالبهم، ووجه محافظ القليوبية إدارة خدمة المواطنين متابعة تنفيذ الحلول المتفق عليها خلال اللقاء المفتوح، لضمان الالتزام وسرعة التنفيذ لما تقرر خلال اللقاء، مؤكدًا أن الجهاز التنفيذي بأكمله حريص على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل المتواصل لتحسين مستوى وجودة حياة المواطنين والتعامل مع مشاكلهم عن قرب.

جدير بالذكر أن المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية قد قرر عقد لقاء أسبوعى مع المواطنين، على أن يُعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع، لبحث الشكاوى ومناقشة المقترحات بمراكز بنها وشبرا الخيمة والخانكة وطبقا لتاريخ التقدم، حيث سيتم أسبوعيا مقابلة 30 مواطنًا طبقًا لأولوية التقدم بالطلب بالمركز التكنولوجي وسوف تكون أماكن عقد اللقاءات بالمحافظة كالآتى بنها لمراكز ومدن (بنها وكفر شكر وطوخ وقها) شبرا لمراكز ومدن (أحياء شرق وغرب شبرا الخيمة وقليوب والقناطر الخيرية) الخانكة لمراكز ومدن (الخانكة وشبين القناطر والخصوص والعبور).