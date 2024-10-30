الأربعاء 30 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بعد شكوى المواطنين، فرمان من محافظ القليوبية بشأن المدارس تحت الصيانة أثناء اليوم الدراسي

لقاء محافظ القليوبية
لقاء محافظ القليوبية بالمواطنيين، فيتو

أمر المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بتشكيل لجنة لمراجعة كافة المدارس تحت الصيانة التي بها إنشاءات أو صيانة أو توسعة خلال العام الدراسي والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات ومعايير السلامة الإنشائية حرصًا على حياة الطلاب. 

بعد ارتفاع عدد الوفيات، قرار عاجل من محافظ القليوبية على كارثة المدفن الصحي بالخانكة

صحة القليوبية: أخذ عينة من وجبات الكشري المتسببة في تسمم أشخاص

لقاء محافظ القليوبية بالمواطنين بطوخ 

جاء ذلك استجابة لشكوى أحد المواطنيين من اولياء أمور مدرسة الشهيد النقيب محمد ياسر يوسف الرسمية لغات "بقرية بلتان"  مركز طوخ محافظة القليوبية  بوجود أعمال صيانة أثناء اليوم الدراسي وبعد شهر من بدء العام الدراسي  وتواجد معدات بناء داخل فناء المدرسة مما يعرض حياة الطلاب للخطر.

كما شهد اللقاء توفير عددًا من فرص العمل للمواطنين بالتعاون مع شركات القطاع الخاص وخاصة ذوي الهمم وتوفير تروسيكل لمواطن لكسب لقمة العيش.  

بالإضافة إلى توفير أطراف صناعية لأشخاص أخرين تعرضوا لحوادث مختلفة. 

جاء اللقاء بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام، واللواء أحمد جميل رئيس مدينة طوخ، واللواء طارق ماهر رئيس مدينة بنها، ومحمد غنيم رئيس مدينة كفر شكر، وإيمان السيد وكيل وزارة العمل، وأميمة رفعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، عددًا من مديري المديريات وأعضاء مجلس النواب. 


وأعرب الأهالي عن سعادتهم بالاستجابة الفورية لمشاكلهم، وتوجهوا بالشكر للمحافظ على اهتمامه وحرصه على الاستجابة لمطالبهم، ووجه محافظ القليوبية إدارة خدمة المواطنين متابعة تنفيذ الحلول المتفق عليها خلال اللقاء المفتوح، لضمان الالتزام وسرعة التنفيذ لما تقرر خلال اللقاء، مؤكدًا أن الجهاز التنفيذي بأكمله حريص على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل المتواصل لتحسين مستوى وجودة حياة المواطنين والتعامل مع مشاكلهم عن قرب.

 

جدير بالذكر أن المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية قد قرر عقد لقاء أسبوعى مع المواطنين، على أن يُعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع، لبحث الشكاوى ومناقشة المقترحات بمراكز بنها وشبرا الخيمة والخانكة وطبقا لتاريخ التقدم، حيث سيتم أسبوعيا مقابلة 30 مواطنًا طبقًا لأولوية التقدم بالطلب بالمركز التكنولوجي وسوف تكون أماكن عقد اللقاءات بالمحافظة كالآتى بنها لمراكز ومدن (بنها وكفر شكر وطوخ وقها) شبرا لمراكز ومدن (أحياء شرق وغرب شبرا الخيمة وقليوب والقناطر الخيرية) الخانكة لمراكز ومدن (الخانكة وشبين القناطر والخصوص والعبور).

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المدفن الصحي بالخانكة المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية محافظة القليوبية محافظ القليوبية مدينة بنها مدينة طوخ

مواد متعلقة

"الشائعات وخطورتها على بنية المجتمع" ندوة توعوية بزراعة بنها

بداية جديدة، جامعة بنها تنظم قوافل تثقيفية وعلاجية بقرية عرب جهينة

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان مائدة مستديرة لأصحاب الأعمال

الكشف على 168 مواطنا بقافلة طبية بقرية ميت الحوفين في بنها

الأكثر قراءة

وفاة الفنان مصطفى فهمي، ما المرض الذي تسبب في وفاته وأهم أعراضه

الكرتونة وصلت 114 جنيهًا، انخفاض جديد في أسعار البيض اليوم الأربعاء

حسين فهمي يغادر مهرجان الجونة لتشييع جثمان شقيقه مصطفى

أخبار مصر: وفاة الفنان مصطفى فهمي، إحصائية صادمة عن عدد المصريين العاملين بالكويت، تفاصيل كارثة المدفن الصحي بالخانكة

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024

سر غياب حسن يوسف عن المشاركة في الأعمال الفنية بالسنوات الأخيرة (فيديوجراف)

مصر تستعين بالإمارات في مشروعات تطوير المنظومة التعليمية

راح زمن الشقاوة، رحيل مصطفى فهمي يبكي الشارع المصري

منوعات

المزيد

حريق ضخم في شركة تصنع غواصات نووية ببريطانيا (فيديو)

تقدر بالمليارات، كلب يرث ثروة رجل أعمال هندي بعد وفاته (صور)

رقم مش هين، إحصائية رسمية تكشف عدد المصريين بسوق العمل في الكويت

تحقيقات في تركيا بسبب موت كلب صغير بطريقة غريبة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 29-10-2024 في السوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

سر غياب حسن يوسف عن المشاركة في الأعمال الفنية بالسنوات الأخيرة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو شكل الشيطان وعلاقته بشجرة الزقوم؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 30-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 30-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads