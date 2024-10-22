الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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مفيش فايدة، مدرسة بالقليوبية تتحدى قرار الوزير وتنذر الطلاب للقيام بالصيانة أثناء اليوم الدراسي

إجراء الصيانة أثناء
إجراء الصيانة أثناء الدراسة بمدرسة بالقليوبية، فيتو

بالرغم من التحذيرات وقرار وزير التربية والتعليم بعدم إجراء الصيانة أثناء فترة الدراسة، حرصًا على حياة الطلاب لكن أولياء أمور مدرسة الشهيد النقيب محمد ياسر يوسف الرسمية لغات "بقرية بلتان"  مركز طوخ محافظة القليوبية تفاجأوا بطلب إدارة المدرسة أن يتم حضور الطلاب في الفترة المسائية لوجود أعمال صيانة  في الفترة الصباحية. 

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وأوضح خطاب منسوب إلى المدرسة أن تشمل توسعة وتعلية وصيانة شاملة. 

وتساءل محمد الفرماوي ولي أمر: أين كانت مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية طوال فترة الإجازة،  مطالبا  المحافظ بإجراء تحقيق في الأمر والتدخل حرصًا على حياة الطلاب. 

أكد مصدر بالتربية والتعليم بالقليوبية أنهم لم يكونوا على علم بالواقعة وتم بالفعل إصدار قرار بالغاء الفترة المسائية واستمرار بقاء الطلاب بالفترة الصباحية. 

أكد مسؤول بالأبنية التعليمية التعليمية، أن عملية الصيانة تشمل تعلية وتوسع واثناء الإنشاءات يتم عمل سور فاصل بين منطقة العمل والتي سيتم استخدامها بعد نهاية اليوم الدراسي  والطلاب حرصًا على حياتهم، وتقام التوسعة فترة الإجازة. 

اجراء الصيانة اثناء الدراسة بمدرسة بالقليوبية، فيتو
إجراء الصيانة اثناء الدراسة بمدرسة بالقليوبية، فيتو

 

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