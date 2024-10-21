المشدد 15 سنة لسائق بتهمة قتل زوجته إثر مشادة كلامية بينهما في القليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، بالسجن المشدد لمدة 15سنة على سائق بتهمة قتله زوجته، إثر مشادة كلامية بينهما، بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليويية.

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسين وعضوية المستشارين عزت سمير عزت المهدى، مصطفى أنور أحمد مؤمن، محمد حسام الدين محمود بريري، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل.

وأحالت النيابة العامة المتهم: "عمرو ا ن ق" ٤١ - المهنة سائق - العنوان كفر عبيان أبو زعبل مركز الخانكة في القضية رقم ٩٩١٩ ٢٠٢٤ جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم ٥٨٥ لسنة ٢٠٢٤ حصر كلى شمال بنها لأنه في يوم ٢٨ / ٥ / ٢٠٢٣ محافظة القليوبية بدائرة مركز الخانكة قتل المجنى عليها عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد بأنه إثر مشادة بينه والمجنى عليها سالفة الذكر تعدى عليها ضربًا بيده في أنحاء متفرقة من جسدها ووالى اعتداءه عليها بأن وضع يديه على فاهها وأنفها كاتمًا أنفاسها - بنية إزهاق روحها فأحدث إصابتها التي أبان عنها تفصيلًا تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

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