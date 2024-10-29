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صحة القليوبية: أخذ عينة من وجبات الكشري المتسببة في تسمم أشخاص

تسمم العمال بالقليوبية،
تسمم العمال بالقليوبية، فيتو

أكد مصدر مسئول بمديرية الصحة بالقليوبية استقرار حالة الـ 10 عمال المصابين بالتسمم إثر تناولهم وجبة كشري بعد نقلهم لمستشفى حميات بنها. 

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صحة القليوبية، فحص عينات الكشري المتسببة في التسمم 

وأشار المصدر في تصريحات صحفية اليوم إلى أنه تم أخذ عينة من الوجبات التي جرى تناولها ويجرى حاليا تحليلها بالإضافة إلى قيام فريق من إدارة مراقبة الأغذية بالتفتيش على المحل الذي تم شراء الوجبات منه للتأكد من مدى سلامة الأغذية المتواجدة بداخله.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، بورود إشارة من مستشفى حميات بنها، بوصول 10 عمال مصابين بحالات تسمم غذائي داخل مصنع الواحة بقرية شبلنجة ببنها.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين من التحريات والمعاينة الأولية إصابة كلا من: "يوسف ع م"، "محمد ف ع"، "مريم ي م"، "هاجر م س"، "هند ن س"، "سلمى ا ف"، "رحمة ا ف"، "نيفين ن س"، "حميدة ع ع"، "وسام ص ا"، وجميعهم عمال بمصنع، وجرى نقلهم إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية مديرية الصحة بالقليوبية مستشفي حميات بنها مديرية أمن القليوبية

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