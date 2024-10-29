جماهيرالأهلي يهتفون مع بداية المباراة أمام العين: "نسرنا يحلق عاليا في السحاب" (صور)

حرصت جماهير النادي الأهلي على توجيه رسالة خلال مباراة الفريق مع العين الإماراتي التي انطلقت على إستاد القاهرة الدولي في كأس إنتركونتيننتال.

ورفعت جماهير الأهلي بانر وكتبت عليه: “نسرنا يحلق عالي في السحاب”.

موعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي

وانطلقت مباراة الأهلي والعين الإماراتي في الثامنة مساء، على استاد القاهرة الدولي، وتنقل مباشرة على قنوات أون تايم سبورتس.

ويسعى الأهلي إلى دخول التاريخ من أوسع أبوابه والفوز على العملاق الإماراتي للتأهل لنهائي البطولة.

وتأهل الأهلي للمشاركة فى تلك النسخة من البطولة، بعد تتويجه بلقب دورى أبطال إفريقيا، بينما يتواجد العين الإماراتى فى نفس الدور، بعد أن فرض نفسه ملكًا على النسخة الأخيرة لدوري أبطال آسيا.

فيما جنبت القرعة الأهلي من المشاركة في الدور التمهيدي، فيما بلغ العين الإماراتى دور الثمانية بالبطولة بعد فوز كبير على أوكلاند سيتي 6/2، فى المباراة التى أقيمت بينهما بإستاد هزاع بن زايد بمدينة العين.