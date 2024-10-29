للنساء فقط، اختبارات طبية دورية يجب إجراؤها حفاظا على صحتك

اختبارات طبية دورية يجب إجراؤها، تعد الاختبارات الطبية الدورية من أهم الخطوات الوقائية التي يمكن أن تتخذها المرأة للحفاظ على صحتها العامة.



تساعد هذه الفحوصات المنتظمة في الكشف المبكر عن الأمراض، مما يزيد من فرص العلاج الفعال والتعافي الكامل. وتتفاوت هذه الفحوصات باختلاف الفئات العمرية وحالة المرأة الصحية، إلا أن هناك اختبارات رئيسية ينصح بإجرائها بشكل دوري لجميع النساء.



تعرفي على أهم اختبارات طبية دورية يجب إجراؤها



فحوصات هامة للمرأة

أوضح الدكتور محمد عبدالعزيز استشاري الأمراض الباطنة، أن الاهتمام بإجراء الفحوصات الطبية الدورية يساعد المرأة على الكشف المبكر عن الأمراض واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على صحتها.

وأضاف الدكتور محمد، أن هذه الاختبارات توفر معلومات هامة تساعد الأطباء على وضع خطط علاجية فعالة عند الحاجة، كما تعزز وعي المرأة بصحتها وتدفعها إلى اتباع نمط حياة صحي

في هذا التقرير، يستعرض الدكتور محمد، أهم الاختبارات الطبية الدورية للمرأة وأهمية كل منها.

1. فحص الثدي

فحص الثدي من أهم الفحوصات التي يجب أن تجريها المرأة بشكل دوري للكشف المبكر عن سرطان الثدي، والذي يُعد من أكثر أنواع السرطان انتشارًا بين النساء.

ينصح بأن تبدأ النساء من عمر الـ40 فما فوق بإجراء تصوير الثدي الإشعاعي (الماموجرام) سنويًا أو كل سنتين، حسب توصيات الأطباء. أما النساء اللاتي لديهن تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الثدي، فيفضل أن يبدأن الفحص في سن أصغر وأن يجري الفحص بتواتر أكبر.

2. فحص عنق الرحم

يعد فحص عنق الرحم (اختبار بابانيكولاو أو "Pap smear") من الفحوصات الضرورية للكشف عن تغيرات الخلايا التي قد تؤدي إلى سرطان عنق الرحم. يبدأ هذا الفحص عادةً من سن الـ21، ويُنصح بتكراره كل ثلاث سنوات إذا كانت النتائج طبيعية.

بالنسبة للنساء اللواتي تزيد أعمارهن عن 30 سنة، يمكن إضافة اختبار فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) وإجراؤه كل خمس سنوات، حيث يُعد هذا الفيروس سببًا رئيسيًا في تطور سرطان عنق الرحم.

3. فحص كثافة العظام

مع تقدم العمر، تصبح النساء أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام، خاصةً بعد انقطاع الطمث. يعتبر فحص كثافة العظام (DEXA scan) ضروريًا للنساء بعد سن الخمسين، ولكنه قد يكون ضروريًا في سن أصغر إذا كانت هناك عوامل خطورة مثل تاريخ عائلي لهشاشة العظام أو كسور سابقة. يساعد هذا الفحص في تحديد مدى قوة العظام وقياس كثافتها، مما يساعد في اتخاذ التدابير الوقائية المناسبة لتجنب الكسور.

4. فحص مستويات السكر في الدم

مرض السكري من الأمراض الشائعة التي يمكن أن تصيب النساء والرجال على حد سواء، لكن النساء قد يكنّ أكثر عرضة للإصابة بالسكري من النوع الثاني، خاصةً إذا كن يعانين من زيادة الوزن أو لديهن تاريخ عائلي للمرض.

يُنصح بفحص مستويات السكر في الدم بانتظام بدءًا من سن الأربعين، أو قبل ذلك في حال وجود عوامل خطورة، ويتم تكرار الفحص حسب التوصيات الطبية لكل حالة.

فحوصات طبية دورية

5. فحص ضغط الدم ومستويات الكوليسترول

ارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

ينصح بقياس ضغط الدم بانتظام بدءًا من سن البلوغ، مع إعادة القياس كل عامين على الأقل، بينما يُفضل إجراء فحص مستويات الكوليسترول كل خمس سنوات للنساء بعد سن العشرين، أو أكثر إذا كانت هناك عوامل خطر إضافية كالتاريخ العائلي لأمراض القلب أو السكري.

6. فحص صحة العين

قد تهمل النساء أهمية الفحوصات الدورية للعين، رغم أن مشاكل النظر يمكن أن تتفاقم مع التقدم في العمر.

يُنصح بفحص العين كل عامين للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و60 عامًا، وكل عام بعد سن الـ60. إذا كانت المرأة تعاني من مشاكل صحية مزمنة مثل السكري، فيُفضل أن تجري الفحص بوتيرة أكثر انتظامًا.

7. فحص الأسنان والفم

الفحوصات الدورية للأسنان ضرورية للحفاظ على صحة الفم واللثة، حيث يُوصى بإجراء فحص الأسنان كل ستة أشهر.

يساعد هذا الفحص في الكشف المبكر عن التسوس وأمراض اللثة التي قد تؤثر على صحة الجسم بشكل عام.