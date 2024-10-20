فحوصات ضرورية للرجال لمن تخطى عمره الـ 40 عاما

إجراء الفحوصات الطبية أمر ضروري عند الوصول لمرحلة عمرية معينة للإنسان بهدف الاطمئنان على الصحة العامة له والاكتشاف المبكر للأمراض.

نصائح لمن تخطى عمره 40 عاما من الرجال

ووجهت وزارة الصحة نصائح لمن تخطى عمره 40 عاما من الرجال بضرورة إجراء فحوصات طبية لاكتشاف أي مرض يمكن علاجه مبكرا.

وتشمل هذه الفحوصات:



١- فحص ضغط الدم

٢-فحص الكوليسترول بالدم

٣-فحص السكري

٤-فحص النظر

٥-فحص القولون

٦-فحص سرطان البروستاتا

٧-فحص سرطان الرئة

٨-فحص الكلى

ويوجد عدد من الأمراض تهدد صحة الرجال بعد عمر 40 عاما منها:

أمراض القلب



تأتي أمراض القلب بأشكال عديدة. ويمكن أن تؤدي جميع أشكالها إلى مضاعفات خطيرة ومميتة إذا لم يتم اكتشافها.

تؤكد جمعية القلب الأمريكية على أن أكثر من واحد من كل ثلاثة رجال بالغين يعانون من شكل من أشكال أمراض القلب والأوعية الدموية.

تستهدف السكتة الدماغية أكثر من 3 ملايين رجل.

ووفقًا لجمعية القلب الأمريكية، فإن ارتفاع ضغط الدم شائع لدى الذكور الذين تقل أعمارهم عن 45 عامًا ويمكن أن تساعد الفحوصات الروتينية في الحفاظ على نبض القلب.

يمكن للطبيب حساب مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بناءً على العديد من عوامل الخطر، بما في ذلك الكوليسترول وضغط الدم وعادات التدخين.

مرض الانسداد الرئوي المزمن وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى



تبدأ العديد من أمراض الجهاز التنفسي بسعال وبمرور الوقت، يمكن أن يؤدي هذا السعال إلى حالات تهدد الحياة، مثل سرطان الرئة أو انتفاخ الرئة أو مرض الانسداد الرئوي المزمن. كل هذه الحالات تتداخل مع قدرة الإنسان على التنفس.

وفقًا لجمعية الرئة الأمريكية، يتم تشخيص إصابة عدد أكبر من الرجال بسرطان الرئة كل عام مقارنة بالسنوات الماضية.

وفي حين يزيد التعرض للمخاطر المهنية مثل الأسبستوس من خطر الإصابة، يظل التدخين السبب الرئيسي للإصابة بسرطان الرئة.

وينصح الاطباء اى انسان يدخن منذ أكثر من 30 عامًا، فقد يكون من الحكمة إجراء فحص بالأشعة المقطعية منخفضة الجرعة للكشف عن سرطان الرئة.

الاكتئاب والانتحار



يقدر الباحثون في المعهد الوطني للصحة العقلية أن ما لا يقل عن 6 ملايين رجل يعانون من اضطرابات الاكتئاب، بما في ذلك الأفكار الانتحارية، سنويًا.

تتضمن بعض الطرق لمكافحة الاكتئاب ما يلي:

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، حتى لو كان ذلك مجرد القيام بجولات روتينية



تدوين أفكارك أو تدوينها



التواصل بصراحة مع الأصدقاء والعائلة



طلب المساعدة المهنية

