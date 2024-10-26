أحد الأسباب الرئيسية للحمل خارج الرحم، أعراض انسداد قناة فالوب

انسداد قناة فالوب، هو أحد الأسباب المحتملة للعقم، ولا توجد أعراض عادة، ولكن هناك بعض عوامل الخطر التي يمكن أن تزيد من فرصة الإصابة بهذه الحالة.

قناة فالوب عبارة عن أنابيب عضلية مبطنة بهياكل دقيقة تشبه الشعر، ويعمل هذا "الشعر" في كلا الاتجاهين؛ مساعدة البويضة على الانتقال من المبيضين إلى الرحم ومساعدة الحيوانات المنوية على الانتقال من الرحم إلى الأعلى.

ينتهي كل قناة فالوب بخيوط تشبه الأصابع، وتمسك الخيوط البيضة وتوجهها عندما يطلقها المبيض، تلعب قناتي فالوب دورًا مهمًا في الحمل لأنها المكان الذي يتم فيه تخصيب معظم البويضات.

إذا تعرض أي جزء من قناة فالوب للتلف، على سبيل المثال بسبب الجراحة أو العدوى، فقد يصبح مسدودًا بنسيج ندبي، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

أعراض انسداد قناة فالوب

لا تظهر غالبًا أعراض انسداد قناة فالوب بخلاف صعوبة الحمل، ويصنف الأطباء هذا عادةً على أنه محاولة الحمل لمدة عام واحد دون جدوى.

وقد يتسبب انسداد قناة فالوب في شعور بعض النساء بأعراض مثل الألم في الحوض أو البطن، وقد يحدث هذا الألم بانتظام، مثل وقت الدورة الشهرية، أو يكون مستمرًا.

في بعض الأحيان، قد يتسبب انسداد قناة فالوب في انحشار البويضة المخصبة، ويُعرف هذا بالحمل خارج الرحم.

قد لا يسبب الحمل خارج الرحم دائمًا أعراضًا وعادةً ما يتم اكتشافه أثناء الفحص، ومع ذلك، قد تعاني بعض النساء من علامات الحمل، مثل آلام المعدة على جانب واحد من الجسم، أو النزيف المهبلي، ويجب على أي امرأة تشك في أنها تعاني من حمل خارج الرحم أن تطلب عناية طبية فورية.

أسباب انسداد قناة فالوب

يمكن أن تصبح قناتي فالوب مسدودة لعدد من الأسباب، والتي تشمل:

تاريخ الإصابة بعدوى الحوض

انفجار الزائدة الدودية السابق

الإصابة بمرض ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي، مثل السيلان أو الكلاميديا

بطانة الرحم، وهي حالة تتسبب في نمو بطانة الرحم خارج الرحم

تاريخ الجراحة البطنية

استسقاء قناة فالوب، وهو تورم وسوائل في نهاية قناة فالوب

ويمكن أن تؤثر كل هذه الحالات على قناتي فالوب بشكل مباشر أو على هذه المنطقة من الجسم، وفي معظم الحالات، تخلق هذه الحالات أو الإجراءات نسيجًا ندبيًا يمكن أن يسد القناتين.

تأثيرات انسداد قناة فالوب على الخصوبة

يتكون الجهاز التناسلي الأنثوي من المبايض والرحم وقناتي فالوب.

إذا أثرت مشكلة طبية على أي من هذه المناطق الثلاث، فقد يجعل ذلك الحمل أكثر صعوبة.

يتصل كل من المبيضين بالرحم بواسطة قناة فالوب، ويخزن المبيضان البويضات ويطلقانها بشكل عشوائي، حيث يطلق أحد المبيضين بويضة كل شهر، على سبيل المثال، قد يطلق المبيض الأيمن بويضة لمدة 3 أشهر متتالية، ثم قد يطلق المبيض الأيسر بويضة في الشهر التالي.

وإذا كانت إحدى قناتي فالوب مسدودة، فقد يظل من الممكن تخصيب البويضة، أما إذا كانت كلتاهما مسدودتين، فإن هذا يكون أقل احتمالية.

علاج انسداد قناة فالوب

قد يكون من الممكن فتح قناتي فالوب المسدودتين جراحيًا، ومع ذلك، يعتمد هذا على مدى الندبة ومكان الانسداد، وتهدف الجراحة إلى فتح قناة فالوب باستخدام إحدى الطرق التالية:

إزالة النسيج الندبي

عمل فتحة جديدة على الجزء الخارجي من قناة فالوب

فتح قناة فالوب من الداخل

سيقوم معظم الجراحين بإجراء العملية باستخدام جراحة ثقب المفتاح.