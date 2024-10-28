الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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أخبار الحوادث اليوم، قرار قضائى فى محاكمة مجدى شطة، وزير الداخلية يزور الصين على رأس وفد أمني، حبس نجل نائب رئيس نادى الزمالك،

أخبار الحوادث اليوم
أخبار الحوادث اليوم

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

سقوط مهندس غسل 50 مليون جنيه حصيلة القرصنة على القنوات الفضائية بالدقهلية

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على مهندس غسل 50 مليون جنيه حصيلة القرصنة على القنوات الفضائية  بمحافظة الدقهلية.

أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية للكوادر الأمنية من جمهورية غينيا كوناكرى

نظمت أكاديمية الشرطة ( كلية التدريب والتنمية" معهد تدريب ضباط الشرطة") دورة تدريبية للكوادر الأمنية من جمهورية غينيا كوناكرى فى مجال الشئون الإدارية وذلك خلال الفترة من 5 - 24/10/2024م.
 

مسروقات بملايين الجنيهات، ضبط المتهمين بالسطو على محل مجوهرات في الظاهر

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على لصوص سرقة كمية من المشغولات الذهبية من محل مجوهرات تقدر قيمتها المالية بقرابة 3 ملايين جنيه بمنطقة الظاهر.

تأجيل محاكمة مجدي شطة وآخر في اتهامهما بحيازة المخدرات

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل محاكمة مطرب المهرجانات مجدي شطة وآخر في اتهامهما بحيازة مخدرات في منطقة المرج إلي جلسة 27 نوفمبر المقبل.

وزير الداخلية يزور الصين على رأس وفد أمني رفيع المستوى (صور)

 توجه اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية، بزيارة إلى جمهورية الصين الشعبية على رأس وفد أمنى رفيع المُستوى، تلبيةً لدعوة وانج شيا هونج- وزير الأمن العام الصينى لبحث سُبل تطوير علاقات التعاون الأمنى بين الجانبين.

سقوط 12 لصًّا لسرقة الدراجات النارية والسيارات ومطعم والمحال بالقاهرة

ألقى رجال المباحث القاهرة، القبض على 12 لصًا لسرقة الدراجات النارية والسيارات ومطعم ومحال فى مناطق متفرقة بالعاصمة.

لوحات معدنية مميزة جديدة تدخل المنافسة والمزايدة تصل لمليون جنيه

 طرحت وزارة الداخلية، لوحات معدنية مميزة جديدة تدخل المنافسة تصل سعرها قرابة المليون جنيه.

عرض نجل نائب رئيس الزمالك على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات بواقعة دهس شاب

قررت نيابة الجيزة حجز نجل هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك بعد قرار حبسه في واقعة الدهس، وترحيله إلى قسم شرطة العجوزة، والعرض على الطب الشرعي؛ لإجراء تحليل المخدرات له. 

لبس التيشيرت بتاعه، تفاصيل جديدة في حادث قتل شاب لشقيقه بأوسيم

تفاصيل مثيرة كشفتها التحقيقات في حادث قتل شاب لشقيقه، بسبب خلافات بينهما بمنطقة أوسيم بالجيزة.



 

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