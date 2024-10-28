وزير الداخلية يزور الصين على رأس وفد أمني رفيع المستوى (صور)

توجه اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية، بزيارة إلى جمهورية الصين الشعبية على رأس وفد أمنى رفيع المُستوى، تلبيةً لدعوة وانج شيا هونج- وزير الأمن العام الصينى لبحث سُبل تطوير علاقات التعاون الأمنى بين الجانبين.

وكان فى استقباله لدى وصوله إلى مطار العاصمة بكين لفيف من قيادات وزارة الأمن العام الصينية والسفير المصري لدى جمهورية الصين الشعبية.

وأكد وزير الداخلية، عقب وصوله على أهمية تعزيز آليات التعاون الأمنى المُشترك فى ضوء تعاظم التحديات الأمنية التى تواجه دول العالم، مُشيرًا إلى ضرورة تفعيل آليات التنسيق الأمني الثنائى ومُتعدد الأطراف فيما بين الأجهزة الأمنية لمُواجهة التحديات المُرتبطة بانتشار الفكر والأيديولوجيات المُتطرفة والجرائم المُنظمة بشتى أشكالها.

كما وجه وزير الداخلية، الشكر لنظيره الصينى على حفاوة الاستقبال والترحاب الذى لاقاه الوفد المصرى مُنذ وصوله إلى جمهورية الصين الشعبية.