لبس التيشيرت بتاعه، تفاصيل جديدة في حادث قتل شاب لشقيقه بأوسيم

تفاصيل مثيرة كشفتها التحقيقات في حادث قتل شاب لشقيقه، بسبب خلافات بينهما بمنطقة أوسيم بالجيزة.

وكشفت التحقيقات أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه وشقيقه الأصغر "بكار"، 17 سنة، بسبب قيام المجني عليه تكرار ارتداء تيشرت خاص بالمتهم، واستشاط بسببها المتهم غضبا من شقيقه، وأمسك بسكين وانهال عليه بالطعنات.

وفي محاولة لإنقاذه نقل الأهالي المجني عليه للمستشفى لمحاولة إسعافه إلا أنه توفي أثناء ذلك، وجدد قاضي المعارضات حبس المتهم ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

البداية جاءت بتلقى مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد استقبال "خالد"، 23 سنة، مصاب بطعنة نافذة بالصدر وتوفي خلال محاولات إسعافه وادعاء تعد آخر عليه.