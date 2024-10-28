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حوادث

أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية للكوادر الأمنية من جمهورية غينيا كوناكرى

أكاديمية الشرطة تنظم
أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية للكوادر الأمنية من جمهورية

نظمت أكاديمية الشرطة ( كلية التدريب والتنمية" معهد تدريب ضباط الشرطة") دورة تدريبية للكوادر الأمنية من جمهورية غينيا كوناكرى فى مجال الشئون الإدارية وذلك خلال الفترة من 5 - 24/10/2024م.
 

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و تلقى المتدربين برنامجًا تدريبيًا وتعليميًا مواكبًا لأحدث المستجدات فى مجال التدريب الأمنى بمحاوره المختلفة، بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء والمحاضرين بالإضافة للتطبيق العملى الذى يحاكى الواقع المعاصر، وقد إرتكز برنامج الدورة التدريبية على الدمج بين الجانب النظرى والعملى لضمان إكتساب المتدربين والمتدربات المهارات والقدرات اللازمة فى مجال العمل الأمنى.
 

وأعرب المتدربون عن سعادتهم البالغة بتلقى تلك الدورات فى مصر وتقدموا بخالص التقدير لما تم مشاهدته من قدرات فائقة فى مجالات التدريب الأمنى وبحجم المهارات والخبرات التدريبية والأمنية الإحترافية، وأن تلك الدورات سيكون لها بالغ الأثر فى تنمية قدراتهم فى مجال العمل الأمنى، وقد اختتمت فعاليات الدورة بتكريم الأوائل ومنحهم شهادات التقدير والتفوق.

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