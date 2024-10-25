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مفاجأة عن وفاة "كبير مشجعي الزمالك بالشرقية" بعد ضربات الجزاء

وفاة موظف بازمة قلبية،فيتو
وفاة موظف بازمة قلبية،فيتو

مباراة الأهلي والزمالك، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك"، الساعات الماضية خبر وفاة كبير مشجعي نادى الزمالك بمحافظة الشرقية، أمس، متأثرا بهزيمة فريقه أمام الأهلي فى نهائي كأس السوبر المصري بضربات الترجيح، والذي انتهى بتتويج الفريق الأحمر بكأس البطولة.

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وتفاعل المئات مع المنشور، وتساءل البعض عن شخصية المتوفي، وموعد العزاء ومكانه، حتى يتمكنوا من المشاركة، لكن تساؤلاتهم لم تجد إجابة.

فيتو تكشف حقيقة وفاة كبير مشجعي الزمالك بالشرقية

“فيتو” تواصلت مع أحمد نجل شقيقة الفقيد الذى أكد لنا أن خاله "أكرم لطفي" مقيم قرية الغار التابعة لمركزالزقازيق، كان موظفا بهيئة السكك الحديدية، ونقابيا سابق باللجنة 19 بشرق الدلتا، وأنه لفظ أنفاسه الأخيرة إثر أزمة قلبية تعرض لها عقب مباراة الأهلي والزمالك في نهائى كأس السوبر المصري، والذى أقيم بدولة الإمارات العربية الشقيقة.

وأوضح نجل شقيقته، أنه تحديدا في الساعة الواحدة فجرا شعر خاله بأزمة قلبية مفاجئة، وجري نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه إلا أنه فارق الحياة داخل غرفة العناية المركزة، بعد سوء حالته الصحية وتأثير الأزمة القلبية التي تسببت في هبوط الدورة الدموية ووفاته.

وأضاف إن خاله ليس كبير مشجعي نادى الزمالك كما أشيع علي موقع التواصل الاجتماعي.. بل مجرد مشجع عادى وليس متعصبا..وتم تشييع جنازته اليوم الجمعة ودفنه بمقابر الأسرة بالقرية، وستتلقى العائلة العزاء مساء اليوم.

 النقابة العاملين للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق تنعي الفقيد

نعت النقابة العاملين للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق برئاسة عبد الفتاح فكري وجميع اللجان النقابية الفرعية بالمناطق وفاة أكرم لطفي النقابي السابق باللجنة 19 بشرق الدلتا، الذي وافته المنية اليوم.

وكتبت النقابة علي صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،"تنعي النقابة العامة برئاسة عبد الفتاح فكري وجميع اللجان النقابية الفرعية بالمناطق وفاة الزميل أكرم لطفي النقابي السابق باللجنة 19 بشرق الدلتا والذي وافته المنية اليوم..نسأل الله العظيم أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان…خالص العزاء

 المستشار الإعلامي للنقابة العامة والمتحدث الرسمي عنها محروس سليم.
 

تهدد حياة 26% من المصريين، جمال شعبان يكشف سر انتشار الأزمات القلبية

وعن انتشار الأزمات القلبية، مؤخرًا، أكد الدكتور جمال شعبان، أن 26% من المصريين البالغين يعانون من ضغط دم مرتفع، مع ارتفاع  نسبة المصابين بمرض السكر، مع ارتفاع نسبة الكولسترول الضار.

وكشف جمال شعبان عن سر انتشار الأزمات القلبية وكيفية مساعدة من يعانون من الأزمات القلبية، فقال: "الأزمات القلبية زادت لأسباب كثيرة، التوترات والضغوط، وارتفاع ضغط الدم في سن صغير، ٢٦٪ من المصريين البالغين ضغطهم مرتفع، وارتفاع  نسبة المصابين بمرض السكر، وعدم ممارسة الرياضة ولا المشي، مما أدى إلى ترهل الجسم"

وتابع جمال شعبان تفسيره لانتشار الأزمات القلبية، قائلًا: "ارتفاع نسبة الكولسترول الضار، نوعية الأكل غير الصحي، والسمن الصناعي والمشروبات الغازية، التدخين والمسكنات بكثرة والمخدرات، والمكملات الهرمونية دون إشراف طبي".
وقال جمال شعبان: "طبعا التاريخ العائلي الوراثي له دور كبير، علشان فيه عائلات عندها استعداد لأمراض تصلب الشرايين وأزمات القلب".

وعن كيفية التعرف على الإصابة بأزمة قلبية قال جمال شعبان: "مش لازم أستنى لما قلبي يتعب، لازم الاكتشاف المبكر، اكتشاف الضغط بالقياس، والسكر والكولسترول بالتحليل وضبطهم بالعلاج، والشعور بأي وجع في منطقة الصدر مش متعود عليه، بيزيد مع المجهود، سواء كان الوجع على شكل حموضة، أو حرقان أو سكاكين بتقطع، ممكن على شكل نهجان ورفرفة في القلب وعرق".

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وفاة موظف بهيئة السكك الحديدية بازمة قلبية بالشرقية نهائي كأس السوبر المصري الأهلى والزمالك اخبارمحافظة الشرقية

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