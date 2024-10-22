يوم حقلي لتوعية مزارعي الطماطم في مشتول السوق

أكد المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية، أنه ضمن أنشطة الإرشاد الزراعى، نظمت المديرية يوما حقليا لتوعية المزارعين بالإرشادات اللازمة لزراعة محصول الطماطم بناحية المنير بمركز مشتول السوق.

المحاضرون فى اليوم الحقلي

حاضر في اليوم الحقلي الدكتور خالد عطية محمود بمعهد بحوث البساتين بحضور المهندس محمد حسانين حجاج مدير الإدارة الزراعية بمشتول السوق والمهندس محمود الشناف أخصائى الإرشاد بالمحافظة وعدد من المزارعين.

أهم التوصيات لزراعة الطماطم

أشار وكيل وزارة الزراعة بالشرقية إلى أنه خلال فعاليات اليوم الحقلي تم استعراض أهم التوصيات لزراعة محصول الطماطم، موضحا أن النباتات فى الفترة الحالية في مرحلة بداية التزهير والإثمار وفيها يجب الإهتمام بعملية التسميد خاصة التسميد البوتاسي وذلك لأنه يساعد على زيادة حجم الثمار وسرعة النضج خاصة فى ظل ظروف درجات الحرارة المنخفضة بالإضافة إلى الإنتظام فى عملية الري دون إسراف أو تقليل كذلك الرش الدورى من 10 إلى 15 يوما بالكالسيوم بورون لتجنب الإصابة بعفن الطرف الزهرى وذلك لأهمية دور عنصر البورون فى عملية التلقيح والإخصاب.

تعفير الطماطم بالكبريت فى الصباح الباكر

أضاف وكيل وزارة الزراعة ان تعفير الطماطم بالكبريت الذي يتم فى الصباح الباكر قبل تطاير الندى يساعد فى تدفئة النباتات بشكل جيد كما أنه طارد للحشرات وله دور في الوقاية من الأمراض الفطرية.

محافظ الشرقية

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن القطاع الزراعي أحد الركائز الأساسية في الاقتصاد المصري ومن أهم الوسائل اللازمة لدفع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.