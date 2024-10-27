أخبار الحوادث اليوم، القبض على المتهمين بقتل لواء شرطة بالمعاش وزوجته، تفاصيل فيديو تعطيل قطار القليوبية، قرارات جديدة للمحكمة في قضيتي عصام صاصا وسعد الصغير
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
القبض على المتهمين بقتل لواء شرطة بالمعاش وزوجته في أسيوط
نجحت أجهزة البحث الجنائى، فى القبض على المتهمين بقتل لواء شرطة على المعاش وزوجته بمحافظة أسيوط.
القبض على مطرب شهير بمنطقة الزمالك تنفيذا لحكم قضائي
ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على مطرب راب شهير بمنطقة الزمالك بدائرة قسم شرطة قصر النيل تنفيذًا لحكم قضائى صادر ضده منذ فترة.
الداخلية تكشف تفاصيل فيديو تعطيل قطار القليوبية وضبط المتهمين
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالوقوف على سلم جرار أحد القطارات بالقليوبية والتسبب فـى تعطل القطار وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة.
ممرضة تقفز من ميكروباص أثناء سيره هربًا من محاولة سرقتها بالإكراه بالمنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط مرتكبي واقعة محاولة سرقة إحدى السيدات بالإكراه بالمنيا.
مصرع شخص وإصابة 18 آخرين في انقلاب سيارة بالطريق الإقليمي
لقي شخص مصرعه وأصيب 18 آخرون في حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى الطريق الإقليمى فى اتجاه الضبعة.
تأجيل استئناف سفاح التجمع على حكم إعدامه
قررت محكمة مستأنف التجمع، تاجيل الاستئناف المقدم من سفاح التجمع، المتهم بقتل 3 فتيات على حكم إعدامه إلى جلسة 31 أكتوبر الجاري.
إحالة صاحب فتوى إباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز للجنايات
أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بإحالة مُصدر الفتوى بإباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمحاكمته فيما نُسب إليه من وقائع الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري ونشر وإذاعة مقطع مصور تضمن فتوى تبيح سرقة خدمات المرافق العامة، وتحريض المواطنين على ذلك.
تأييد حكم حبس عصام صاصا 6 أشهر بتهمة تعاطي المخدرات
رفضت محكمة جنوب القاهرة المنعقدة في زينهم، استئناف مطرب المهرجانات عصام صاصا على حبسه 6 أشهر في تهمة تعاطي مواد مخدرة عقب دهسه مواطنًا أعلى الطريق الدائري بالطالبية، وتأييد الحكم.
تأييد حبس مدير أعمال حلمي بكر بتهمة النصب
قضت محكمة شمال الجيزة، اليوم الأحد، برفض الاستئناف المقدم من مدير أعمال الموسيقار الراحل حلمي بكر، على حكم حبسه لمدة ثلاث سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه وقضت بتأييد الحكم.
عرض سعد الصغير على الطب الشرعي وتأجيل قضية اتهامه بتعاطي المخدرات لـ 25 نوفمبر (فيديو وصور)
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بعرض المطرب الشعبي سعد الصغير بتهمة تعاطي المخدرات على الطب الشرعي للوقوف على حالته الصحية وما إذا كانت حالته تستدعي تناول الترامادول من عدمه، وحددت ٢٥ نوفمبر المقبل لإيداع التقرير مع استمرار حبس المتهم.
القبض على نجل نائب رئيس نادي الزمالك
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على نجل نائب رئيس نادي الزمالك “هشام نصر”، بتهمة دهس شاب في منطقة ميدان سفنكس بالعجوزة.
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