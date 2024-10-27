مصرع شخص وإصابة 18 آخرين في انقلاب سيارة بالطريق الإقليمي
لقي شخص مصرعه وأصيب 18 آخرون في حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى الطريق الإقليمى فى اتجاه الضبعة.
تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين على الطريق الدائرى الإقليمى فى اتجاه محور الضبعة، وعلى الفور انتقل رجال المرور وسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ.
وتبين بالفحص انقلاب سيارة ربع نقل محملة عمال على الطريق نتيجة اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أسفر عن مصرع شخص واصابة 18 آخرين، وقامت سيارات الاسعاف بنقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثة المشرحة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.