مصرع شخص وإصابة 18 آخرين في انقلاب سيارة بالطريق الإقليمي

لقي شخص مصرعه وأصيب 18 آخرون في حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى الطريق الإقليمى فى اتجاه الضبعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين على الطريق الدائرى الإقليمى فى اتجاه محور الضبعة، وعلى الفور انتقل رجال المرور وسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ.

وتبين بالفحص انقلاب سيارة ربع نقل محملة عمال على الطريق نتيجة اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أسفر عن مصرع شخص واصابة 18 آخرين، وقامت سيارات الاسعاف بنقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثة المشرحة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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