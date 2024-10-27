الإثنين 28 أكتوبر 2024
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حوادث

القبض على المتهمين بقتل لواء شرطة بالمعاش وزوجته في أسيوط

ضبط المتهمين
ضبط المتهمين

نجحت أجهزة البحث الجنائى، فى القبض على المتهمين بقتل لواء شرطة على المعاش وزوجته بمحافظة أسيوط.

ويقوم رجال المباحث بسؤال المتهمين ومناقشتهم حول طريقة تنفيذ الجريمة.

وكانت النيابة العامة، طلبت تحريات البحث الجنائى حول ملابسات وظروف الواقعة، وانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة الشقة ورفع البصمات، فضلا عن انتداب الطب الشرعى لإعداد تقرير الصفة التشريحية لبيان أسباب الوفاة، والتصريح بالدفن بعد الانتهاء.

 

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ووجه اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بتشكيل فريق بحث يضم إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط ومفتشى قطاع الأمن العام لحل غموض الحادث وبيان ملابسات وظروف الواقعة.

 

ويقوم فريق البحث المشكل بسماع أقوال الشهود والتحفظ على كاميرات المراقبة فى محيط الحادث لسرعة كشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية مرتكب الحادث وضبطه.

تلقت النيابة اخطارًا من  مأمور مركز شرطة قسم ثانٍ أسيوط بنشوب حريق في برج سكني بمنطقة فريال وسط حي شرق أسيوط والعثور على جثتين داخلها.


وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإطفاء والإسعاف لموقع البلاغ وتبين صحة الواقعة ونشوب حريق بالبرج السكني بشقة بالدور الثامن.

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على الحريق وعثر داخل الشقة على “م. م. ع”، 63 عامًا، لواء شرطة سابق وزوجته “ه. ب” 68 عامًا، جثتين هامدتين.

وكشف الفحص الأولى، عن إصابات وجروح في جثتي المتوفيين ما يشير إلى مقتلهما قبل اشتعال المنزل ووجود شبهة جنائية، بالإضافة إلى رصد سرقة بعض محتويات الشقة كما تبين اندلاع الحريق نتيجة لتسريب الغاز بالشقة.

 

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