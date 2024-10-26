قبل نظر أولي جلسات محاكمته في تعاطي المخدرات، سعد الصغير: الحاجات دي أقراص علاج

تنظر غدا الأحد محكمة جنايات شمال القاهرة أولي جلسات محاكمة المطرب الشعبي سعد الصغير بتهمة تعاطي المخدرات.

وقال المطرب الشعبي سعد الصغير خلال تحقيقات النيابة العامة: إنه مريض، وأنه أجرى عملية في قدمه، فضلا عن تركبيه دعامتين، مشيرا إلى أنه يأخذ أقراصا تسكن الألم كعلاج بتصريح من طبيبه وبروشتة قدمها للنيابة.

ونفى المطرب معرفته بهذه المواد قائلا: “معرفش عنها حاجة، والشنطة المضبوط فيها المخدرات صديق أعطاها لي في أمريكا قبل سفري بساعات ولم أفتحها، لانشغالي في العودة القاهرة”.

وقال المطرب سعد الصغير: إنه لا يجيد القراءة أو الكتابة باللغة الإنجليزية ولا يعرف بأن هذه المواد مخدرات قائلا: "فاكرها سجاير عادية" مشيرا إلى أنها للاستخدام الشخصي.

وكانت النيابة العامة باشرت تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، حيث شهدوا بأن جهاز الأشعة أظهر -أثناء فحص حقائب المتهم- وجود سجائر الكترونية تحوي سائلًا مخدرًا بداخلها، وعلى إثر ذلك ضُبط المتهم، وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين.

وشهد مُجري التحريات بصحة واقعة ضبط المتهم وإحراز المواد المخدرة بقصد التعاطي.