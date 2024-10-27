القبض على نجل نائب رئيس نادي الزمالك
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على نجل نائب رئيس نادي الزمالك “هشام نصر”، بتهمة دهس شاب في منطقة ميدان سفنكس بالعجوزة.
تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا، يفيد بإصابة شاب نتيجة حادث تصادم بالجيزة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث.
وتبين بالفحص إصابة شاب يدعى “علي. م”، ونقله إلى مستشفى الموظفين في إمبابة، وجرى تحرير محضر بالواقعة.
وتحفظت الأجهزة الأمنية على المتهم نجل نائب رئيس نادي الزمالك هشام نصر.
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