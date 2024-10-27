حقوق الإنسان بالشيوخ تناقش تعديل قانون ذوي الإعاقة

تناقش لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بـ مجلس الشيوخ، خلال اجتماعها غدا الإثنين، دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمد عمارة بشأن قانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۱٨ لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

لجنة الشئون المالية والاقتصادية

فيما تواصل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها غدا برئاسة النائب هانى سرى الدين، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر

بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة غدا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب أحمد جلال أبو الدهب، وأكثر من عشرين عضوا، بشأن" استيضاح سياسية الحكومة؛ حول تحسين كفاءة الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجا."

مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية

كما يناقش المجلس الطلب المقدم من النائب جمال أبو الفتوح، وأكثر من عشرين عضوا، بشأن" استيضاح سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية."

تمكين الفلاح باعتباره شريكا رئيسيا في تحقيق الأمن الغذائي المصري

وأيضا تشهد الجلسة مناقشة الطلب المقدم من النائب أحمد شرائي، وأكثر من عشرين عضوا، بشأن" استيضاح سياسة الحكومة حول دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكا رئيسيا في تحقيق الأمن الغذائي المصري."

إنهاء المنازعات الضريبية

كما تشهد الجلسات العامة يوم الثلاثاء المقبل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم (۷۹) لسنة ۲۰۱٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

