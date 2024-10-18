إعادة مشروع قانون البناء الموحد للجنة الإسكان، حصاد مجلس الشيوخ في أسبوع

شهدت الجلسات العامة لـمجلس الشيوخ، الأسبوع المنقضي، الموافقة على إعادة مشروع قانون البناء الموحد، إلى لجنة الإسكان بالمجلس مرة أخرى، وذلك بعد طلب الحكومة وعدد من الأعضاء.

أسباب إعادة مشروع قانون البناء الموحد للجنة الإسكان بالشيوخ

وجاء قرار المجلس بإعادة مشروع القانون إلى لجنة الإسكان، بعدما دعا عدد من أعضاء المجلس لذلك وهو ما أيده المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

الوزير قال خلال كلمته بالجلسة، أن جلسات مجلس الشيوخ على مدار يومين كشفت عن أن هناك حاجة ملحة لتعديل قانون البناء الموحد، وأن هناك اتفاقًا مبدئيًّا على مشروع القانون.

وأضاف فوزي، أنه على مدار اليومين الماضيين يدون ما يدور من مناقشات، والتي جاء بها عدد من الملاحظات التي يتعين عليها أخذها في الاعتبار، مثل الانتهاء من المخططات التفصيلية، وضبط التجمعات الريفية، وما سيتم إحالته إلى اللائحة التنفيذية للقانون، وكذلك مسألة عدم وجود المجالس الشعبية المحلية، وأهمية تبسيط الاجراءات، ومسألة تعدد استخدامات المبنى الواحد، والمحافظة على حقوق الدولة، وأخذ رأى القطاع الخاص فى نصوص القانون.

وتابع: مضى وقت طويل على إحالة مشروع القانون من الحكومة إلى المجلس، حيث انتهت منه الحكومة فى عام 2018 وتم إحالته لمجلس الشيوخ فى عام 2022، الأمر الذي يدعونا للجلوس مرة أخرى لدراسة المشروع مرة أخرى للتأكد من أن النصوص تلبي أحدث متطلبات الشارع.

إعادة دراسة مشروع القانون

وأعلن وزير الشؤون النيابية، أن الحكومة تتقدم بطلب لإعادة دراسة مشروع القانون إلى اللجنة بحيث يتم التأكد من وجود كل تلك الأمور والمستجدات به.

الشيوخ يستجيب لمطالب الحكومة

كما أعلن النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، الاستجابة لطلب الحكومة بشأن إعادة تقرير تعديل قانون البناء الموحد، إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، لاسيما في ضوء القرارات الأخيرة بشأن إعادة تنظيم عمليات البناء.

تعديل قانون البناء الموحد

وأشار النائب، إلى أن قانون البناء الموحد ظلم كثيرا بسبب عدم التعديل، مشيرا إلى أن هناك العديد من المطالب للنواب في هذا الشأن، وهو ما سيتم مراعاته أثناء إعادة المناقشة.

من جانبه وافق النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، على مقترح الحكومة، وعدد من الأعضاء بضرورة إعادة التقرير مرة أخرى إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.