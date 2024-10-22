الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الساسو يتراجع 3 جنيهات، تعرف على أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء بالأسواق

سعر الكتكوت الأبيض
سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر 2024، تباينًا ملحوظًا وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن. 

<span style=
سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 45 إلى 51 جنيهًا، فيما تراوح سعر الكتكوت الأبيض قطعان بين 36 و36.5 جنيه.

<span style=
سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم

وتستعرض «فيتو» أسعار الكتكوت في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو، سعر الكتكوت ساسو بيور، سعر الكتكوت هجين، سعر الكتكوت البلدي، سعر الكتكوت جيل ثاني، سعر الكتكوت كب، سعر الكتكوت روص، سعر الكتكوت روزي، سعر كتكوت إي أر، في السطور الآتية:

<span style=
سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن

وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

  • تراوح سعر كتكوت ساسو بيور من 23 إلى 24 جنيهًا.
  • تراوح سعر كتكوت ساسو من 22 إلى 23 جنيهًا.
  • تراوح سعر كتكوت بلدي من 9.5 جنيه إلى 10.5 جنيه.
  • تراوح سعر كتكوت هجين من 17 جنيهًا إلى 18 جنيهًا.
  • تراوح سعر كتكوت جيل ثاني من 19 إلى 20 جنيهًا.
  • تراوح سعر كتكوت روزي بيور من 22 جنيهًا إلى 23 جنيهًا.
<span style=
سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

 أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات 

وعن سعر الكتاكيت في الشركات اليوم؛ فجاءت كالآتي:

  1. تراوح سعر كتكوت أربو من 49 إلى 51 جنيهًا.
  2. بلغ سعر كتكوت كب نحو 50.5 جنيه.
  3. تراوح سعر كتكوت روص من 45 إلى 47 جنيهًا.
  4. بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 45 جنيهًا.
  5. بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 30 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.
  6. بلغ سعر كتكوت روزي نحو 27 جنيهًا.
  7. بلغ سعر كتكوت إي أر  نحو 47 جنيهًا.
txt

أسعار الدواجن تخالف توقعات ارتفاعات الوقود..الكتكوت يعاود الارتفاع.. مواطنون ضد الغلاء: أزمة تهدد المربيين ومنظومة الأمن الغذائي

txt

سعر الكتكوت الأبيض يعاود الارتفاع اليوم الأحد في الأسواق

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الكتكوت الابيض سعر الكتكوت الأبيض سعر الكتكوت الابيض اليوم اسعار الكتكوت اسعار الكتاكيت سعر الكتاكيت اليوم سعر الكتكوت الساسو سعر الكتكوت ساسو بيور سعر الكتكوت هجين سعر الكتكوت البلدى سعر الكتكوت جيل ثاني سعر الكتكوت كب سعر الكتكوت روص سعر الكتكوت روزي سعر كتكوت إي أر موقع فيتو فيتو بورصة الدواجن بورصة الدواجن اليوم

مواد متعلقة

ارتفاع جديد في سعر الكتكوت الأبيض اليوم الجمعة

سعر الكتكوت ينافس قيمة صرف الدولار.. قفزات متتالية تتسبب في أزمة لصناعة الدواجن.. ومطالبات للحكومة بسرعة التحرك قبل موسم رمضان

تراجع 17 جنيهًا، انخفاض كبير في سعر الكتكوت الأبيض اليوم

بعد وصول سعر الكتكوت إلى 52 جنيها، هل نشهد زيادة أسعار الدواجن؟

بـ 54.5 جنيه، ارتفاع أسعار الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

أزمة في قطاع الثروة الداجنة بسبب استمرار ارتفاعات الكتكوت لـ 53.5 جنيه.. الدواجن ترتفع لسعر لم تصل له منذ 3 أشهر.. الشعبة توضح الأسباب وموعد الانخفاض

6 شركات للجدود تقود عملية رفع أسعار كتاكيت الأمهات والتسمين.. وصول سعر الكتكوت إلى 40 جنيها.. ومصادر: اتجاه لفتح استيراد السلالات لإعادة التوازن للسوق

الأكثر قراءة

السوبر المصري، صدمة جديدة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك

مساء الجمعة، قطع المياه لمدة ٨ ساعات عن بعض مناطق الجيزة

اتحاد الكرة يكشف حقيقة تأجيل مباراة السوبر بعد أزمة لاعبي الزمالك

السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه للمتهمين في واقعة سحر مؤمن زكريا

بيان عاجل للحكومة بشأن إمداد المدارس بتطعيمات فاسدة ومنتهية الصلاحية لتطعيم الطلاب

طالب مسئولي الزمالك بالاعتذار، ميدو يكشف تطورات أزمة ثلاثي الأبيض بالإمارات

أسعار الفضة في مصر بالسوق المحلية الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

تأجيل قضية أحمد فتوح لهذا الموعد للمرافعة (فيديو)

منوعات

المزيد

السيطرة على تسرب كيميائي بعد انقلاب صهريج يحمل TEG

خدمته وهو مشلول فتزوّج عليها بعد شفائه، طلاق امرأة ماليزية يثير الجدل

عودة الكهرباء لكوبا بعد 4 أيام من الظلام الدامس

بسبب وباء ملوش علاج، الذكاء الاصطناعي يتوقع مقتل أكبر عدد من البشر بحلول 2050

المزيد

خدمات

المزيد

الساسو يتراجع 3 جنيهات، تعرف على أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء بالأسواق

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء 22-10-2024 بالبورصات العالمية

أسعار السكر اليوم الثلاثاء 22-10-2024 في الأسواق

أسعار الفضة في مصر بالسوق المحلية الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

المزيد

انفوجراف

رسائل مهمة لوزير التعليم أمام البرلمان (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القبلة في المنام وعلاقته بسداد الديون والتخلص من الهموم

الهدهد لأئمة الصومال: الأخذ بظواهر النصوص دون فهمها أهم أسباب التطرف الفكري

ما حكم الشرع في معاملة الكاش باك؟ الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية