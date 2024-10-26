أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع أسعار الذهب فى ختام التعاملات.. تحديث جديد لتطبيق واتساب.. ووزير الاستثمار يكشف عن 4 محاور عمل رئيسية للحكومة

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز منذ إنشائه على تفعيل العديد من الآليات لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة خاصة المشروعات الصناعية والإنتاجية بما يتفق مع توجهات الدولة لزيادة الإنتاج المحلي للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلي والحد من الاستيراد.

كشف محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، اليوم السبت، أن البنك يضغط لإنشاء شكل من أشكال الأموال الرقمية في متناول عامة الناس، حيث تفشل البنوك التجارية في مواكبة شركات التكنولوجيا.

انتخب الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري السابق، ليتولى منصب المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، خلفا للدكتور محمود محيي الدين الذي شغل المنصب على مدار دورتين منذ عام 2020.

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال: إن التوترات والتصعيد المستمر في المنطقة أثر على تحركات المؤشرات الخليجية، والتي صعدت إلى مستويات المقاومة وعادت سريعا للتداول ادناها مع استمرار حالة عدم اليقين المسيطرة على استثمارات المتعاملين.

حدد بنك القاهرة تفاصيل المعاملات على البطاقات الائتمانية المصدرة للعملاء في فروع البنك.

ارتفعت أسعار الذهب بصورة كبيرة داخل الأسواق المحلية خلال شهر أكتوبر الجارى، وحتى تعاملات اليوم السبت.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4280 جنيهًا بعد أن سجل نحو 4091 جنيها في أول شهر أكتوبر بزيادة 189 جنيها.

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3745 جنيهًا بعد ان كان 3580 جنيه فى بداية الشهر بزيادة 165 جنيها.

وزير الاستثمار يكشف عن 4 محاور عمل رئيسية للحكومة

أكد حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الحكومة تعمل على أربعة محاور رئيسية.

وأوضح الخطيب أن تلك المحاور تشمل السياسة النقدية من خلال البنك المركزي، والسياسة المالية من خلال معدلات ضرائب واضحة وفتح صفحة جديدة مع المستثمرين، إلى جانب السياسة التجارية من خلال تبني سياسة منفتحة وتسهيل خروج ودخول السلع بأقل وقت وتكلفة، فضلا عن سياسة ملكية الدولة.

وأشار إلى أن مصر تمتلك بيئة أعمال تنافسية تؤهلها لتكون مقصدا استثماريا رئيسيا بالمنطقة.

قال ريمون نبيل خبير أسواق المال: إنه أغلق المؤشر الرئيسي بالقرب من مستوى 30550 نقطة بعد أن اتخذ خلال الأسبوع الماضى التحرك بطريقة عرضية أعلى 29800 نقطة وأسفل 30600 نقطة ومن المتوقع إنهاء تلك الحركة العرضية الأسبوع الجارى لأعلى ليستهدف مستوى 31200 نقطة.

عقد المجلس التصديري للصناعات الطبية انتخابات بمقر المجلس لتشكيل هيئة المكتب، وذلك بحضور ممثلي قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

فقد جرام الذهب فى ختام التعاملات 10 جنيهات فى الجرام الواحد داخل الأسواق المحلية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4268 جنيهًا بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3735 جنيهًا أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3201 جنيهات.

