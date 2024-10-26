الحد الأدنى للتقسيط على بطاقات الائتمان في بنك القاهرة

حدد بنك القاهرة تفاصيل المعاملات على البطاقات الائتمانية المصدرة للعملاء في فروع البنك.

وأوضح مسئولون في بنك القاهرة تفاصيل عروض التقسيط علي البطاقة الائتمانية.

تفاصيل العرض

العرض يشمل جميع حاملي بطاقات بنك القاهرة الائتمانية ماعدا بطاقات التقسيط وبطاقات الشركات.

يطبق العرض على المعاملات الشرائية المحلية والدولية التى تتم فى نقاط البيع والأونلاين فقط.



والحد الأدنى للتقسيط علي بطاقات الائتمان هو 1,000 جنيه مصري للمعاملة الواحدة والحد الأقصى طبقا للحد الائتماني المتاح.

للبطاقة.

• المصاريف الإدارية كالآتي:

• التقسيط بدون فوائد متاح لمدة 3 شهور بمصاريف إدارية 5% من المبلغ المطلوب تقسيطه.



• التقسيط بدون فوائد متاح لمدة 6 شهور بمصاريف إدارية 8% من المبلغ المطلوب تقسيطه.



• التقسيط بدون فوائد متاح لمدة 12 شهرا بمصاريف إدارية 14% من المبلغ المطلوب تقسيطه.



• التقسيط بدون فوائد متاح لمدة 18 شهرا بمصاريف إدارية 19% من المبلغ المطلوب تقسيطه.



• العرض يطبق على المعاملات التي تمت بداية من أغسطس 2024 إلى 31 ديسمبر.2024



• يجب على العميل الاتصال بخدمة العملاء لطلب التقسيط.



• في حالة طلب العميل إلغاء عملية التقسيط قبل انتهاء المدة المتفق عليها سيتم خصم 4% قيمة خدمة

السداد المعجل من المبلغ المتبقي للمعاملة.



• يحق للبنك تعديل قيمة المصاريف الإدارية في أي وقت خلال فترة العرض.