الإثنين 21 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

شروط القرض بضمان وظيفة قطاع خاص في بنك القاهرة

بنك القاهرة
بنك القاهرة

حدد بنك القاهرة شروط القرض بضمان الوظيفة (قطاع خاص) بدون تحويل الراتب.

وشملت الشروط اللازمة لإتمام عملية التمويل مايلي:

مدة الخدمة بجهة العمل: لا تقل عن 3 أشهر
السن: من 21 حتى 60 سنة فى نهاية مدة القرض
الحد الأدنى لإجمالي الدخل: سواء شريحة (ا) 1000 جم إما(ب) 2000 جم
مدة القرض سواء شريحة (ا) أو شريحة (ب): من 6 أشهر حتى 60 شهر 
مبلغ القرض شريحة (ا): من 15000 جم إلى 1.5 مليون جم
فائدة القرض شريحة (ا):31 % متناقصة سنويًا
مبلغ القرض شريحة (ب): 15000 جم إلى 250 ألف جم - 500 ألف جم (في حالة وجود كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر موضحًا راتب العميل)
فائدة القرض شريحة (ب): 31.5 % متناقصة سنويًا
أما من ناحية  الاوراق المطلوبة في قرض بنك القاهرة فهي كالتالي:

  بيان مفردات المرتب معتمدة من جهة العمل (قسيمة القبض أو كشف حساب موضح به المرتب أو مفردات مرتب معتمدة من شئون العاملين لأخر 3 أشهر) أو خطاب جهة العمل موضح به تاريخ التعيين والوظيفة والدخل الشهري والرقم التأميني.


* صورة بطاقة تحقيق الشخصية (سارية)
 إيصال مرافق حديث لم يمر عليه أكثر من 3 أشهر باسم العميل أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى (أب – أم – زوج/ زوجة) بشرط وجود استهلاك فعلى وفى حالة عدم توافر ذلك يتم عمل استعلام خارجي "
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

قرض بنك القاهرة كشف حساب بنكي قرض شروط القرض حساب بنكي بنك القاهرة

الأكثر قراءة

ترحيل كهربا من بعثة الأهلي في الإمارات وخصم مليون جنيه من مستحقاته

الأهلي يعرض كهربا للبيع قبل إغلاق باب القيد

مصدر بالأهلي: محمد رمضان رفض وساطة كبار الفريق لاحتواء أزمة كهربا

كواليس استبعاد كهربا من بعثة الأهلي في الإمارات وترحيله إلى القاهرة

مصدر مقرب من كهربا يكشف تفاصيل جديدة وراء ترحيله من معسكر الأهلي

تنطلق غدا بروسيا، 10 معلومات عن قمة تجمع البريكس بمشاركة مصر

أزمة كهربا، تحرك جديد من الخطيب لتحذير لاعبي الأهلي وفرض الانضباط

شروط مهينة، إسرائيل قدمت طلباتها لواشنطن لإنهاء الحرب في لبنان

منوعات

المزيد

طائرة مدنية تهبط في مطار بيروت وسط النيران بعد القصف الإسرائيلي، ما القصة؟ (صور)

صدق أو لا تصدق، مطار نيوزيلندي يحظر العناق لأكثر من 3 دقائق

من داخل مطبخ ماكدونالدز، ترامب يسخر من هاريس بـ"قلي البطاطا" (فيديو)

اضطراب ما بعد الصدمة، نهاية مأساوية لـ ناجية إسرائيلية من هجوم حماس في عيد ميلادها

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الشوفان بالسوق المحلى

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الإثنين 21-10-2024 في الأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الإثنين 21- 10- 2024 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الإثنين 21-10-2024 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

رخصتك انتهت ومحتاج تجددها في أسرع وقت.. أماكن تواجد وحدات المرور المتنقلة ومواعيد عملها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كم مرة تقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين في اليوم والليلة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 21-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 21-10-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية