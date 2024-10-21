شروط القرض بضمان وظيفة قطاع خاص في بنك القاهرة

حدد بنك القاهرة شروط القرض بضمان الوظيفة (قطاع خاص) بدون تحويل الراتب.

وشملت الشروط اللازمة لإتمام عملية التمويل مايلي:

مدة الخدمة بجهة العمل: لا تقل عن 3 أشهر

السن: من 21 حتى 60 سنة فى نهاية مدة القرض

الحد الأدنى لإجمالي الدخل: سواء شريحة (ا) 1000 جم إما(ب) 2000 جم

مدة القرض سواء شريحة (ا) أو شريحة (ب): من 6 أشهر حتى 60 شهر

مبلغ القرض شريحة (ا): من 15000 جم إلى 1.5 مليون جم

فائدة القرض شريحة (ا):31 % متناقصة سنويًا

مبلغ القرض شريحة (ب): 15000 جم إلى 250 ألف جم - 500 ألف جم (في حالة وجود كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر موضحًا راتب العميل)

فائدة القرض شريحة (ب): 31.5 % متناقصة سنويًا

أما من ناحية الاوراق المطلوبة في قرض بنك القاهرة فهي كالتالي:

بيان مفردات المرتب معتمدة من جهة العمل (قسيمة القبض أو كشف حساب موضح به المرتب أو مفردات مرتب معتمدة من شئون العاملين لأخر 3 أشهر) أو خطاب جهة العمل موضح به تاريخ التعيين والوظيفة والدخل الشهري والرقم التأميني.



* صورة بطاقة تحقيق الشخصية (سارية)

إيصال مرافق حديث لم يمر عليه أكثر من 3 أشهر باسم العميل أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى (أب – أم – زوج/ زوجة) بشرط وجود استهلاك فعلى وفى حالة عدم توافر ذلك يتم عمل استعلام خارجي "

