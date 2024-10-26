165 جنيها زيادة في سعر جرام الذهب عيار 21 خلال شهر أكتوبر

ارتفعت أسعار الذهب بصورة كبيرة داخل الأسواق المحلية خلال شهر أكتوبر الجارى، وحتى تعاملات اليوم السبت.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4280 جنيهًا بعد أن سجل نحو 4091 جنيها في أول شهر أكتوبر بزيادة 189 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 21

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3745 جنيهًا بعد ان كان 3580 جنيه فى بداية الشهر بزيادة 165 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 18

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3210 جنيهات بعد ان كان يسجل نحو 3068 جنيه فى بداية الشهر